Medikament gegen Kater könnte bald in den Apotheken erhältlich sein!

Amerikanische Wissenschaftler untersuchen, ob es möglich wäre, mit Hilfe einer „Ernüchterungsspritze“ Personen zu helfen, sich von den negativen Folgen eines Katers nach dem übermäßigen Alkoholkonsum zu erholen.

Forscher der Southwestern University in Texas injizierten Labormäusen eine „übermäßige“ Dosis Ethanol, was dem übermäßigen Alkoholkonsum beim Menschen entspricht. Dann wurde den „alkoholisierten“ Tieren im Rahmen der Forschung das Hormon FGF21 (Fibroblasten-Wachstumsfaktor 21) injiziert, das in der Leber vorkommt. Die Chemikalie sendete ein Signal an das Gehirn, sich vor den schädlichen Wirkungen von Alkohol zu schützen.

Sie fanden heraus, dass Mäuse mit einem niedrigeren natürlichen Hormonspiegel länger brauchten, um sich zu erholen als andere.

Es hat sich gezeigt, dass hohe Dosen von FGF21 den Ernüchterungsprozess „signifikant beschleunigen“, indem sie mit Erregung verbundene Gehirnzellen stimulieren – selbst wenn sich der Ethanolspiegel in ihrem Körper nicht verändert hat. Es ist bekannt, dass FGF21 vor den negativen Auswirkungen von Alkohol schützt, indem es ihn schneller abbaut und die Gehirnzellen stimuliert.

Die Mäuse wurden auf Aufrichtreflex und Gleichgewicht nach Ethanolkonsum getestet.

Studienleiter Dr. Steven Kliewe von der University of Texas sagte, er hoffe, dass FGF21 bei der Behandlung von Patienten nützlich sein wird, die mit einer akuten Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

„Eine erhöhte Wachsamkeit des Patienten würde uns in solchen Situationen sehr zugute kommen, vor allem, weil wir die Notwendigkeit einer Intubation vermeiden würden, und wir sollten bedenken, dass bewusstlose Patienten an ihrem eigenen Erbrochenen ersticken können. Aber auch, um den Prozess der Beurteilung zu beschleunigen und Behandlung anderer, oft gleichzeitig auftretender Verletzungen“, sagte er.

„Wir haben herausgefunden, dass die Leber nicht nur am Abbau von Alkohol beteiligt ist. Es sendet ein hormonelles Signal an das Gehirn, um sich vor den schädlichen Auswirkungen einer Vergiftung zu schützen, einschließlich Bewusstseins- und Koordinationsverlust“, erklärte er.

Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachjournal Cell Metabolism veröffentlicht.