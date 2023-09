Mega-Konzert: Jelena Rozga will Österreich verzaubern!

Erlebt die unvergleichliche kroatische Pop-Ikone Jelena Rozga in einem atemberaubenden Live-Konzert, das euch in eine Welt voller Musik und Emotionen entführt. Mit ihrer bezaubernden Stimme und einer Karriere, die von Erfolgsgeschichten nur so strotzt, wird Jelena Rozga mit Lole die Bühne in Flammen setzen.

Jelena Rozga begann ihre Musikreise bereits im zarten Alter von 18 Jahren als Sängerin der legendären Band Magazin. Seitdem hat sie die Herzen von Millionen erobert und sich als eine der bekanntesten und beliebtesten Pop-Sängerinnen Kroatiens etabliert. Im Jahr 2006 startete sie erfolgreich ihre Solokarriere und veröffentlichte ihr erstes Solo-Album „Oprosti mala“, das die Charts im Sturm eroberte.

Ihre Erfolgsgeschichte erreichte 2007 ihren Höhepunkt, als sie den Grand Prix beim renommierten Split Festival gewann. Und das war erst der Anfang!

Mit ihrem dritten Album „Moderna zena“ im Jahr 2016 eroberte Jelena Rozga die Herzen ihrer Fans erneut im Sturm und brach sämtliche Verkaufsrekorde in Kroatien. Ihre Hits sind vergoldet, und ihre Stimme ist ein wahres Juwel.

Nicht nur in Kroatien, sondern auch in Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien und darüber hinaus begeistert Jelena Rozga ihr Publikum. Und jetzt ist sie bereit, Österreich zu verzaubern!

HARD FACTS

Wann? 18. November, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Wo? KUGA Kulturvereinigung, Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf

Kartenpreise:

VVK € 27,-/30,-

AK € 32,-/35,-

Tickets sind HIER erhältlich!

Das Konzert verspricht unvergessliche Momente, die ihr nicht verpassen solltet.