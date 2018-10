Meghan und Harry enthüllen Namen ihres Kindes

Die britische Herzogin Meghan ist schwanger. Sie und Prinz Harry erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind, so der Kensington Palace am Montag auf Twitter. Nun verraten Meghan und Harry den Babynamen.

„Ihre Königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten“, teilte der Kensington Palast am Montag mit. Das Baby wird Platz sieben in der britischen Thronfolge einnehmen. Laut BBC stahl Meghan am Freitag bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie der Braut mit der Nachricht die Show.

Queen Elizabeth äußerte sich zurückhaltend. „Hat sie nicht vor Kurzem ein Kind bekommen?“ Unmittelbar nach Veröffentlichung gab das Paar das Geschlecht und den Namen des Babys bekannt. Das königliche Brautpaar schrieb auf Twitter, dass sie Zwillinge erwarten: „Wir freuen uns auf unser Mädchen Jadranka und unseren Buben Elvis.“ Experten und Expertinnen interpretierten die Namenswahl dahin gehend, dass Meghan ein absoluter Balkan Fan sei (KOSMO hat berichtet). Für sie stand es bereits vor der Schwangerschaft fest, dass ihre Kinder Balkan-Namen tragen werden.

Die Hochzeit zwischen Harry und Meghan hatte im Vorfeld viel Staub aufgewirbelt – nicht zuletzt, weil Meghan nicht den gängigen Vorstellungen einer „Royal“ entspricht. Die ehemalige Schauspielerin (vor allem bekannt aus „Suits“) ist eine Ausländerin, geschieden und arbeitslos. Des Weiteren gab es Aufregung, als Meghan kürzlich beim Einkaufen im Supermarkt-Diskonter Lidl gesichtet wurde und damit gegen das Protokoll verstieß.

Derzeit befinden sich Harry und Meghan auf einer zweiwöchigen Reise in Kroatien. Am Montag kam das Paar bei regnerischem Wetter in der kroatischen Metropole Zagreb an. Ihre erste große gemeinsame Auslandsreise wird Harry und Meghan neben Kroatien auch in Serbien, Bosnien und Albanien führen.

*Diese Meldung hat satirischen Charakter.*