Meine Frau quält mich seit Jahren“ – Blutiger Kochtopf-Angriff

Mit einem Kochtopf soll eine 35-Jährige ihren Ehemann attackiert haben. Der Mann offenbarte den Beamten ein erschütterndes Geheimnis aus seiner Ehe.

Ein Streit zwischen Eheleuten in Wien-Leopoldstadt eskalierte am Montagabend dramatisch. Eine 35-jährige Frau soll ihren 47-jährigen Ehemann mit einem Kochtopf attackiert und am Kopf verletzt haben. Der Mann verständigte daraufhin selbst die Polizei und gab bei seiner Befragung an, bereits seit mehreren Jahren von seiner Ehefrau misshandelt zu werden.

Die Behörden nahmen die Kenianerin wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung fest. Sie befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Der Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung des Paares im Stuwerviertel, wo die Auseinandersetzung offenbar völlig außer Kontrolle geriet.

Behördliche Maßnahmen

Nach dem Polizeieinsatz wurde gegen die mutmaßliche Täterin umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Hilfsangebote

Die Wiener Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie Anlaufstelle für alle Personen ist, die Gewalt beobachten oder selbst Gewaltopfer sind. Der Polizei-Notruf 133 steht rund um die Uhr zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien unter der Telefonnummer 0800 216346 persönliche Beratung an.