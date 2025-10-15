KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Theaterstück „Opasna ljubavna igra“ („Gefährliches Liebesspiel“) – eine brillante Komödie von Branislav Nušić, die euch einen unvergesslichen Abend voller Humor, Emotion und Lebensfreude schenkt! Viel Glück!

„Opasna ljubavna igra“ ist eine typische Nušić-Komödie – witzig, pointiert und satirisch, zugleich aber tief menschlich. Das Stück entführt euch nach Paris, wo der Flüchtling und Arzt Dr. Hipolit Monel versucht, mit einem ungewöhnlichen Experiment zu beweisen, dass man Liebe durch „Psychotechnik“ unterdrücken kann. Doch wie es bei Nušić immer ist – das Herz siegt über den Verstand!

Ein Spiel voller Ironie, Missverständnisse und unwiderstehlichem Humor, das zeigt: Liebe und Lachen sind die stärksten Waffen gegen Leid und Sorgen.

Inszeniert von Velizar Mitrović, mit einem hervorragenden Ensemble: Branko Đurić, Iskra Brajović, Milan „Caci” Mihailović, Vladimir Tešović, Miljan Prljeta und Vasilija Kokotović. Für das Bühnenbild sorgt Boris Maksimović, die authentischen Kostüme stammen von Danica Rakočević.

HARD FACTS

Wo? Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

Wann? Sonntag, 23. November 2025, 19:30 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für das Theaterstück „Opasna ljubavna igra“ am 23. November 2025 . Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.



