Menü-Änderung: Das musst du über das neue WhatsApp wissen

WhatsApp, der weit verbreitete Messenger-Dienst, hat erneut eine Änderung im Hauptmenü seiner Android-App vorgenommen. Statt des Profilbildes sind nun wieder die drei Punkte über der Chatliste sichtbar. Diese unscheinbaren Punkte öffnen ein Menü, das den Usern unter anderem Zugriff auf die Einstellungen gewährt.

Erst vor wenigen Monaten hatte WhatsApp die Profilbildansicht eingeführt. Nun scheint es, als würde die App einen Schritt zurückgehen. Eine überraschende Wendung, die viele Nutzer verwirrt. Die Frage, die sich nun stellt: Warum diese Änderung?

Nutzerfreundlicher?

Die Vermutung liegt nahe, dass WhatsApp befürchtet, das Profilbild könnte die Nutzer verwirren. Es wäre denkbar, dass für viele nicht ersichtlich war, dass sich hinter dem Bild noch ein Menü verbirgt. Doch wie so oft im digitalen Zeitalter bleibt vieles im Unklaren. So ist auch noch nicht sicher, ob WhatsApp die drei Punkte dauerhaft beibehalten wird.

In der Tat würde das Profilbild in der Hauptansicht mehr Sinn ergeben, insbesondere seit WhatsApp die Möglichkeit bietet, den Messenger auf einem Gerät mit zwei Konten zu nutzen. So könnten die Nutzer auf einen Blick erkennen, mit welchem Profil sie gerade angemeldet sind.

Doch wie so oft bei technologischen Neuerungen bleibt abzuwarten, wie die Nutzer auf die Änderung reagieren und ob sie sich durchsetzen wird. Eines ist jedoch sicher: WhatsApp bleibt auch weiterhin eine Plattform, die uns immer wieder mit überraschenden Änderungen auf Trab hält.