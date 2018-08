Messer und Baseballschläger: Hochzeitsfeier endet in Massenschlägerei (VIDEO)

In Deutschland endete eine Hochzeit mit Faustschlägen. Rund 200 Personnen beteilgten sich in einer Massenschlägerei. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.

Laut den Angaben der Polizei wurden die Beamten am Samstag zu einer Hochzeitsfeier in Korschenbroich in Nordheim-Westfalen gerufen. Circa 200 Gäste lieferten sich auf der Hochzeit einen Schlagabtausch. Laut Zeugen sollen sogar Messer und Baseballschläger im Einsatz gewesen sein.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Ausschweifungen der Schlägerei forderten mehrere verletzte Personen, darunter auch viele Kinder. Auch von Schüssen war die Reden, berichtete die Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte rückten zur Hochzeit aus, auch die umliegenden Dienststellen wurden zur Verstärkung gerufen. Die Beamten verriegelten die Straßen und kontrollierten Fahrzeuge. Sogar ein Hubschrauber flog über und Hochzeitshalle.

Streit unter Familienmitgliedern

Laut Polizei waren sechs Personen aus einer Familie des Hochzeitspaares die Auslöser der Massenschlägerei. Das Motiv ist derzeit noch völlig unklar. Insgesamt wurden acht Personen, darutner auch ein Kind, verletzt. Ob Waffen oder Messer zum Einsatz kamen, wurde nicht bestätigt.

