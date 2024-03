Messerattacke in Rudolfsheim-Fünfhaus: Nachbarin attackiert Pensionisten

In der Gegend von Rudolfsheim-Fünfhaus wurde die Alltagsroutine durch einen erschütternden Vorfall unterbrochen. Ein 65-jähriger Mann fiel am vergangenen Mittwoch, den 27. März, einer Messerattacke zum Opfer. Die Täterin, eine 54-jährige Frau aus der Nachbarschaft, überfiel das Opfer ohne erkennbaren Grund im Stiegenhaus ihres Wohngebäudes.

Die Polizei berichtet, dass der Senior auf dem Heimweg war, als die unvermittelte Gewalttat geschah. Die Verletzungen des Mannes werden derzeit noch näher untersucht, während die Täterin in ihrer Wohnung von den rasch eingetroffenen Einsatzkräften festgenommen wurde. Noch sind die Motive der Angreiferin im Dunkeln, denn sie hat sich bisher nicht zum Tatvorwurf geäußert.

Rettungskräfte und Polizei im Einsatz

Die Notfallmedizinische Versorgung fand direkt am Tatort statt, bevor der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde. Die 54-jährige Nachbarin wurde von der Polizei nach der Festnahme in eine Justizanstalt überführt.

Dieser Vorfall lässt die Bewohner von Rudolfsheim-Fünfhaus mit Fragen zurück. Die Polizei führt derzeit Ermittlungen durch und bittet Zeugen, sich zu melden, um Licht in dieses tragische Ereignis zu bringen. Die Gemeinschaft steht vor der Aufgabe, das Geschehene zu verarbeiten und für die Sicherheit der Nachbarschaft zu sorgen.

Quelle: LPD Wien