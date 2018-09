Messerstecherei in Schule: Teenager greifen ein und verhindern Schlimmeres!

Am Dienstagnachmittag kam es in einer Tiroler Fachberufsschule für Bautechnik und Malerei zu einer brutalen Messerstecherei, bei der zwei Schüler (16) von einem 19-Jährigen attackiert wurden. Der Täter konnte von Mitschülern überwältigt werden, wodurch sie Schlimmeres verhinderten.

Lesen Sie auch: Fußball-Eltern prügeln sich bei Kindermatch - Platzverbot! Ein Streit unter Fußball-Eltern auf dem Feld eskalierte derart, dass für sie nun sogar Anti-Aggressionskurse und eventuell sogar Ausschlüsse folgen könnten.

Zwei junge Menschenleben wurden durch das heldenhafte Eingreifen ihrer Mitschüler an einer Tiroler Bildungseinrichtung in Absam (Bezirk Hall) gerettet. Gestern war es aus noch ungeklärten Gründen zu einer brutalen Messer-Attacke durch einen 19-Jährigen gekommen. Ein 16-Jähriger wurde von ihm in die Brust und ein Gleichaltriger in den Hals gestochen.

Ein Streit zwischen den Teenagern schien derart zu eskalieren, dass der 19-Jährige komplett die Beherrschung verlor, ein Messer zückte und die Burschen schwer verletzte. Andere Mitschüler konnten ihn schließlich vor weiteren Attacken abhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Angreifer, der sich bei seiner Attacke scheinbar selbst verletzte und die beiden Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nähere Hintergründe zum Tathergang sind bislang nicht bekannt.