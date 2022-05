MigAwards 2022: Das sind die GewinnerInnen!

Die GewinnerInnen stehen fest: Die MigAwards-Jury, bestehend aus über 500 MigrantInnen, hat die SiegerInnen aller sechs Kategorien gekürt. Diese wurden im Rahmen der großen digitalen Eröffnungsgala der Integrationswochen 2022 am 2. Mai live im Studio verkündet. Wer konnte die Jury dieses Jahr überzeugen?



Der MigAward, der Preis der österreichischen MigrantInnen, wurde im Rahmen der Eröffnungsfeier zu den Integrationswochen 2022 verliehen. Er zeichnet Personen, Projekte und Organisationen aus, die im laufenden Jahr einen innovativen Beitrag für die Integration von Migrantinnen und Migranten geleistet haben. Verliehen wurde der MigAward 2022 in den Kategorien „Persönlichkeit des Jahres“, „Projekt des Jahres“, „Bildung und Soziales“, „Wirtschaft und Arbeit“ sowie „Medien“. Hinzu kommt die Kategorie „Negativpreis: Sackgasse 2022“, die an jene verliehen wird, die der Integration im Weg stehen und statt Toleranz und Teilhabe auf Spaltung und Hass setzen.

Über 500 Menschen mit Migrationshintergrund aus ganz Österreich waren Teil der Jury und stimmten online anonym für die jeweiligen GewinnerInnen. Wahlberechtigt waren alle MigrantInnen in Österreich, die sich als Jurymitglied angemeldet haben. Die Verleihung der MigAwards war der Auftakt zu den Integrationswochen 2022 und fand im Rahmen der Eröffnungsgala am 2. Mai statt.

And the winner is:

Vom 3. bis zum 31. Mai finden österreichweit zahlreiche Veranstaltungen im Zeichen der Vielfalt statt.

Sie finden viele spannende Programmpunkte der Integrationswochen jetzt schon unter: https://integrationswochen.at/kp/programm?year=2022

PartnerInnen der Integrationswochen 2022 sind die AK Wien, die Stadt Wien – Integration und Diversität, die VHS Wien und die Wirtschaftsagentur Wien. MedienpartnerInnen sind: OKTO, BUM Magazine, bz-Wiener Bezirkszeitung und Kosmo.

Es lebe die Vielfalt!