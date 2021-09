Milan Stanković: Wird er zum Mönch? (FOTO)

Sänger Milan Stanković könnte bald von Religion erzählen. Der ehemalige “Zvezde Granda”- Sänger soll sich mehr mit Theologie befasst haben, mit dem Ziel Mönch zu werden.

Wenn man sich Milan Stanković in einer Rolle bisher nicht vorstellen konnte, dann war es bestimmt die eines Geistlichen. Um den Sänger ist es seit einiger Zeit ziemlich still geworden und viele fragten sich was er macht. Er hat auch seit Längerem kein neues Lied veröffentlicht. Anscheinend hat er seine Spiritualität in der Coronazeit entdeckt und sich mehr mit Theologie und Religion befasst. Der 33-Jährige besucht sehr oft viele Kirchen und Klöster.

Offenbar hat seine Ex-Freundin Rada Manojlović ihn angefleht nicht als Geistlicher durchzustarten.

Viele Fans waren deutlich überrascht, als er ein neues Foto auf Instagram postet was er so macht. Der Sänger lies sich die Haare wachsen und anscheinend macht er Urlaub und trinkt währenddessen ein Gläschen. Was für Auswirkungen die neue Einstellung seiner Musikkarriere bringen wird und ob er wirklich diesen religiösen Schritt macht, ist noch unklar.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch Milan’s Veränderung sehen!