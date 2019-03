Milijana (21) & Milojko (74): „Wir haben fast täglich Sex!“

Teile diesen Beitrag:







Milijana Bogdanović und Milojko Božić führen die derzeit meistdiskutierte Beziehung Serbiens. Die 21-Jährige und ihr 53 Jahre älterer Verlobter verrieten nun aber das Rezept für ihre ungewöhnliche Liebe…

„Wir haben fast täglich Sex. Keine Ahnung, was daran so ungewöhnlich ist. Allerdings muss ich ihn etwas leichter ‚rannehmen‘, seit er seine Herz-OP hatte“, so Milijana offen in einem der vielen Interviews, die das Paar derzeit gibt.

Lesen Sie auch: Marengo: Lugner isst mit neuer Liebe Gold-Steak im Balkan-Restaurant! Der 86-jährige Baulöwe ist für seine Balkanliebe bekannt. Kein Wunder also, dass er es sich nicht nehmen ließ eines der beliebtesten Grill-Restaurants der Stadt aufzusuchen und sich ein 24-Karat-Gold Tomahawk-Steak zu gönnen.

Die 21-jährige Milijana verliebte sich in Milojko (74), der die junge Frau schon seit ihrer Kindheit kennt. (KOSMO berichtete) Vor etwa vier Jahren näherte sich das ungleiche Paar einander an, als die damals 17-Jährige ihrem Nachbarn Milojko anbot, ihm durch eine schwere gesundheitliche Phase zu helfen, für ihn zu kochen und sein Haus zu putzen. So verliebten sich die beiden ineinander.

„Er ist wie ein junger Mann wenn es um Sex geht. Er braucht kein Viagra. Ich habe aber auch keine Erfahrung mit jüngeren Männern, weil ich immer nur etwas mit älteren Männern hatte“; so die 21-Jährige.

Den 74-Jährigen zog nach eigenen Angaben die Schönheit und Güte seiner jüngeren Bald-Ehefrau an: „Wer steht nicht auf Jüngere? Es ist einfach besser – das Küssen und alles! Ich kenne sie schon seitdem sie klein war, aber ich habe nie an so etwas gedacht“, erklärte der Pensionist.

Am 7. September möchte das Paar den Bund fürs Leben schließen. Jedoch nicht in der Kirche, da sich der hiesige Geistliche weigert, Paare zu vermählen, die ein Altersunterschied von über 15 Jahren trennt.