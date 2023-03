Personal-Offensive: Stadt Wien stellt 21.000 neue Mitarbeiter ein

Die österreichische Hauptstadt sucht bis 2030 rund 21.000 neue Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen.

Die Stadt Wien sieht sich in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Fachkräftemangel konfrontiert. Bis zum Jahr 2030 werden etwa 21.000 neue Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen benötigt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Wien eine umfassende Personal-Offensive gestartet, die sich auf die verschiedenen Berufsfelder und individuellen Karrierepfade konzentriert.

„Was diesen Aufgaben gemeinsam ist: Sie alle tragen zur hohen Lebensqualität der Stadt bei! Klimaschutz, sauberes Wasser, Müllabfuhr, Straßen- und Brückenbau oder Verwaltung: Die rund 67.000 Beschäftigten der Stadt Wien haben viel zu tun, damit sich zwei Millionen Menschen wohlfühlen„, betont Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky.

(FOTO: Stadt Wien)

Wie Cordula Gottwald, die Personaldirektorin der Stadt Wien, betont, bietet Wien hierfür in über 250 Berufsgruppen und in verschiedensten Aufgabenbereichen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Die Stadt Wien hat in diesem Zusammenhang die Kampagne „Arbeiten an Wien“ ins Leben gerufen. Damit möchte sich die Stadt als moderner und zukunftsorientierter Arbeitgeber positionieren.

Kampagne „Arbeiten an Wien“

Um die Botschaft der Kampagne „Arbeiten an Wien“ visuell zu kommunizieren, hat die Stadt Wien ein neues dynamisches Bausteinprinzip eingeführt. Die Kampagne wird im gesamten Stadtbild sichtbar sein und sich über verschiedene Medienkanäle erstrecken, einschließlich Print- und TV-Medien, Online-Plattformen, Radio und soziale Medien.

Jobmesse im Rathaus

Die Stadt Wien wird erstmalig auch eine eigene Jobmesse veranstalten. Damit erhalten Interessierten die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über die Möglichkeiten und Jobperspektiven bei der Stadt Wien zu informieren. Die Messe wird am Dienstag, dem 23. Mai, im Wiener Rathaus stattfinden. Die Stadt Wien gibt im April weitere Details zur Jobmesse bekannt.