Milliarden-Deal besiegelt – China baut serbische Schnellstraße

Serbien und China setzen ein Milliardenprojekt in Bewegung – mit einer Schnellstraße, die ganze Regionen neu verbinden soll.

Serbien und das chinesische Unternehmen Shandong haben einen Handelsvertrag sowie einen Vorfinanzierungsvertrag für den Bau der Schnellstraße „Vozd Karadjordje“ unterzeichnet. Das rund 83 Kilometer lange Straßenprojekt hat ein Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro. Laut Angaben von „Koridori Srbije“ erstreckt sich die Trasse über die Gemeindegebiete von Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Arandjеlovac, Topola, Raca, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac und Bor.

Zwei Bauphasen

Staatspräsident Aleksandar Vucic betonte, die neue Verbindung werde den Süden Belgrads, den Norden der Sumadija sowie die Region Pomoravlje verkehrstechnisch näher zusammenrücken lassen. „Dies ist die erste Phase mit 83 Kilometern. Mit der zweiten Phase, die wir bis 2035 errichten werden, kommen wir auf 125 Kilometer – von der Schleife Belosavci über Raca bis Markovac und dem Anschluss an den Korridor 10″, so Vucic. Wie der staatliche Sender RTS berichtete, werden nach Abschluss beider Bauphasen insgesamt 125 Kilometer Schnellstraße fertiggestellt sein.

Vucic verwies zudem auf die Fortschritte im serbischen Straßennetz der vergangenen zwölf Jahre: Damals seien lediglich 596 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen vorhanden gewesen, seither seien mehr als 622 Kilometer neu errichtet worden, weitere 380 Kilometer befänden sich derzeit im Bau. Seinen chinesischen Partnern sprach er ausdrücklich Dank aus – für ihre Verlässlichkeit, ihre Offenheit für konkrete Zusammenarbeit und die effiziente sowie verantwortungsvolle Umsetzung gemeinsamer Projekte.

Chinesische Partnerschaft

Der chinesische Botschafter in Serbien, Li Ming, würdigte das Vorhaben als sichtbares Zeichen der tiefen Freundschaft zwischen beiden Ländern. Er bezeichnete die neue Schnellstraße als wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrsanbindung in Zentral- und Ostserbien und als wesentlichen infrastrukturellen Baustein im Rahmen des Entwicklungsplans „Serbien 2035″. „Ich bin überzeugt, dass das chinesische Unternehmen das Projekt in hoher Qualität und nach den vereinbarten Standards sowie im vorgesehenen Zeitrahmen abschließen wird“, sagte Li Ming. Er äußerte zugleich die Hoffnung, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und gemeinsam an einer zukunftsorientierten Partnerschaft bauen werden.