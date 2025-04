Milliarden-Offensive von Hyatt, Marriott & Co: Luxusketten stürmen Kroatiens Küste

Luxushotels erobern Kroatien: Hyatt, Marriott und Co. investieren über eine Milliarde Euro in neue Häuser, die den Tourismus auch außerhalb der Sommersaison beleben sollen.

In den kommenden zwei Jahren steht Kroatien vor einem regelrechten Investitionsschub im Hotelsektor. Namhafte internationale Hotelketten wie Hyatt, Marriott, Accor und Hilton bereiten ihren Markteintritt vor, wobei einige der neuen Häuser auch außerhalb der klassischen Sommersaison geöffnet bleiben sollen.

Die geplanten Investitionen in höherklassige Unterkünfte belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Euro.

Von der Kaserne zum Luxusresort: Pulas neues Juwel für Premium-Touristen

In Pula ist aus einer lange verfallenen k.u.k.-Kaserne ein exklusives Urlaubsziel entstanden: Das neue Heritage & Resort Hotel Monumenti verbindet historische Bausubstanz mit moderner Luxusarchitektur – und setzt neue Maßstäbe im Premium-Tourismus an der Adria.

„Die gesamte Anlage ist ein Monument – eine harmonische Mischung aus sorgfältig restaurierter Geschichte und zeitgemäßem Design“, sagt Eigentümer Danko Koncar.

⇢ SPÖ plant Touristen-Abgabe: Kommt der „Kultureuro“?



Mit dem Projekt wolle man gezielt zahlungskräftige Gäste ansprechen, so Koncar weiter. Die Resonanz gibt ihm recht: Schon jetzt sind viele Kapazitäten vorreserviert – und auch für spätere Buchungsphasen ist das Interesse groß.

Hyatt eröffnet erstes Fünf-Sterne-Hotel in Zadar

Zadar bekommt seinen ersten Fünf-Sterne-Hotspot: In der denkmalgeschützten ehemaligen Maraska-Fabrik entsteht derzeit das Hyatt Regency Zadar – der erste Hotelstandort der renommierten Kette in ganz Kroatien.

„Wir stehen kurz vor der Eröffnung und freuen uns über zahlreiche Buchungen, vor allem von internationalen Gästen“, sagt Hoteldirektor Valentin Röttger. Der neue Premium-Hotelkomplex bietet 130 Zimmer und Suiten sowie ein hochwertiges gastronomisches und Wellness-Angebot.

Besonders erfreulich: Das Hotel richtet sich nicht nur an Touristen – auch die lokale Bevölkerung soll von den Angeboten profitieren. „Diese Verbindung ist uns besonders wichtig“, so Röttger.

Hilton eröffnet erstes Inselhotel auf Ugljan

Die internationale Hotelkette Hilton expandiert an die Adria und eröffnet ihr erstes Hotel auf einer kroatischen Insel – im Ort Preko auf Ugljan. Damit entsteht nicht nur ein touristisches Highlight, sondern auch neue Perspektiven für ganzjährige Beschäftigung und den Verbleib junger Menschen auf der Insel.

„Wir ermöglichen es jungen Menschen, auf den Inseln zu bleiben“, betont Josipa Jutt Ferlan, Direktorin der Zagreb City Hotels, die das neue Haus betreiben. Die ersten Buchungen starten bereits im Juni – die jüngsten Reservierungen reichen sogar bis in den November. „Es handelt sich fast ausschließlich um internationale Gäste“, so Jutt Ferlan weiter.

Dass Ugljan dabei überhaupt auf den Radar der Reisenden geraten ist, sei dem starken Markenauftritt von Hilton zu verdanken: „Wahrscheinlich hätte nie jemand den Weg nach Ugljan gefunden, wenn Hilton nicht gewesen wäre – denn sämtliche Buchungen kamen über die Kanäle der Hotelkette“, erklärt sie.

Zu viele Apartments, zu wenige Hotels: Tourismus in Kroatien braucht Kurskorrektur

Obwohl der Tourismus zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Kroatiens zählt, liegt der Anteil der Hotelbetten an der Gesamtzahl der Unterkünfte bei lediglich zehn Prozent – Fünf-Sterne-Häuser machen davon gerade einmal rund 70 aus.

„In anderen Ländern befinden sich über 60 Prozent der Betten in Hotels. In Kroatien sind es derzeit etwa 182.000. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsste sich diese Zahl in den nächsten fünf bis sieben Jahren verdoppeln“, erklärt Veljko Ostojic, Direktor des kroatischen Tourismusverbandes.

Neben neuen Hotelprojekten in Pula, Zadar und auf Ugljan entstehen derzeit auch große Investitionen in Split, Porec, Rijeka, Icici, Novi Vinodolski und bei den Plitvicer Seen.

Die Branche zeigt sich vorsichtig optimistisch – man hofft, dass dieser Investitionsschub langfristig anhält.