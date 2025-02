Milliardensumme: Bekommen Mieter jetzt Geld zurück?

Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs stellt Österreichs Immobilienmarkt auf den Kopf: Index-Klauseln in Mietverträgen sind unzulässig. Die Folgen könnten gewaltig sein.

Ein kürzlich ergangenes Urteil des Obersten Gerichtshofs in Österreich könnte die Immobilienbranche und die neue Regierungskoalition massiv beeinflussen. Das Gericht hat entschieden, dass eine weit verbreitete Indexklausel in Mietverträgen rechtswidrig ist. Diese Klausel, die die Miethöhe an die Inflation oder die Baukostenentwicklung koppelt, wurde als unzureichend formuliert bewertet und somit für unzulässig erklärt. Diese Entscheidung könnte sich als einer der größten Stolpersteine für die neue Koalition erweisen, da sie möglicherweise erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich zieht.

Finanzielle Auswirkungen

Die Entscheidung des Höchstgerichts betrifft zahlreiche Mietverträge und könnte im Extremfall Rückzahlungen in Höhe von 15 bis 20 Milliarden Euro zur Folge haben. Diese weitreichende Entscheidung hat das Potenzial, Mieterhöhungen, die auf der besagten Klausel basieren, rückwirkend für bis zu 30 Jahre für nichtig zu erklären. Das könnte für viele Vermieter erhebliche finanzielle Belastungen bedeuten.

Neuausrichtung der Mietverträge

Die Indexanpassungen, die in vielen Mietverträgen üblich sind, wurden durch dieses Urteil infrage gestellt. Der Oberste Gerichtshof hat diese Praxis für unzulässig erklärt, was zu einer Neuausrichtung der Mietvertragsgestaltung in Österreich führen könnte. Die finanzielle Dimension dieser Entscheidung ist enorm und könnte weitreichende Folgen für die gesamte Immobilienbranche haben.