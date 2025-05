Mit 102 km/h durch Ortschaft: 19-Jährige verliert Führerschein

Mit 102 km/h durch die 50er-Zone: Eine 19-jährige Motorradfahrerin raste durch Fürnitz und muss nun mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen.

Am Donnerstag wurde eine 19-jährige Motorradfahrerin in Fürnitz, einer kleinen Ortschaft in Kärnten, bei einer massiven Geschwindigkeitsübertretung ertappt. Die junge Frau befuhr die Kärntner Straße (B83) in Richtung Arnoldstein, als sie um 10.51 Uhr im Ortsgebiet mit 102 km/h gemessen wurde. An dieser Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Führerscheinentzug vor Ort

Die Beamten entzogen der Motorradfahrerin umgehend den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Gegen die 19-Jährige wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land Anzeige erstattet.