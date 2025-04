Mit 115 km/h durch Stadt gerast – Polizei kassiert Auto ein

„`html

Führerschein entzogen und Geschwindigkeitsübertretung mit drastischen Folgen: Ein 20-Jähriger raste mit 115 km/h durch Klagenfurt – bei erlaubten 50 km/h. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Ein Fahrzeug wurde am Freitagabend in der Rosentaler Straße in Klagenfurt von den Behörden vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker, ein 20-jähriger Mann afghanischer Herkunft, hatte innerhalb des Ortsgebiets die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als das Doppelte überschritten. Messungen ergaben eine Geschwindigkeit von 115 km/h an einer Stelle, wo maximal 50 km/h erlaubt sind.

Schwere Konsequenzen

Wie die Exekutive (Polizei) am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurde dem jungen Mann zusätzlich der Führerschein entzogen.

