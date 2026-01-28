Mit 142 km/h geblitzt: Falsches Schild macht Raser zum Gewinner

**Ein Formfehler von 670 Metern könnte einem Temposünder die Rettung bringen. In Vorarlberg wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für rechtswidrig erklärt.**

Ein Raser in der Hahnenköpfle-Galerie in Vorarlberg entgeht möglicherweise seiner Strafe, nachdem der Verfassungsgerichtshof eine Geschwindigkeitsbegrenzung für rechtswidrig erklärt hat. Der Autofahrer wurde 2022 auf der L193 zwischen Damüls und Faschina mit 142 km/h in einer vermeintlichen 50er-Zone geblitzt. Nun stellte sich heraus, dass das entsprechende Verkehrsschild 670 Meter vor dem rechtlich vorgeschriebenen Standort aufgestellt worden war.

Das Problem: Die Geschwindigkeitsbegrenzung hätte laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft erst an der Bezirksgrenze beginnen sollen. Tatsächlich stand das 50-km/h-Schild jedoch bereits im Bezirk Feldkirch – weit entfernt vom vorgesehenen Ort. Diese erhebliche Diskrepanz bewog den Verfassungsgerichtshof dazu, die Verordnung in diesem Punkt als gesetzwidrig einzustufen.

⇢ 62 km/h zu schnell: 23-Jähriger verliert Führerschein bereits nach vier Stunden



Geringfügige Abweichungen hätte das Höchstgericht toleriert, nicht jedoch eine Distanz von 670 Metern.

Rechtliche Konsequenzen

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs hat weitreichende Konsequenzen für den betroffenen Fahrer. Da die 50er-Beschränkung zum Tatzeitpunkt rechtswidrig war, gilt die gesetzliche Regelgeschwindigkeit von 100 km/h für Freilandstraßen. Das Landesverwaltungsgericht muss nun entscheiden, ob der Autofahrer wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 42 km/h belangt werden kann oder nicht.

Ungeachtet dieses Einzelfalls sollten Verkehrsteilnehmer in der Hahnenköpfle-Galerie weiterhin die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzen.

Die Bezirkshauptmannschaft hat die fehlerhafte Verordnung mittlerweile korrigiert und die rechtliche Grundlage für die Geschwindigkeitsbegrenzung wiederhergestellt.