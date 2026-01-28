Mega-Prozess gegen Klima-Kleber: 50 Angeklagte vor Gericht

Klimaaktivisten stehen vor Gericht, doch sie kontern mit scharfer Kritik: Während sie Verantwortung übernehmen, fordern sie Gleiches von Industrie und Politik.

Am 20. Februar 2026 beginnt am Landesgericht für Strafsachen Wien ein Prozess gegen rund 50 Beschuldigte, die im Zusammenhang mit Todesfällen durch extreme Wetterphänomene angeklagt sind. Die Betroffenen reagieren mit kritischen Stellungnahmen auf das Verfahren. „Wir stehen für unsere Taten ein und akzeptieren die Konsequenzen. Das ist Teil eines funktionierenden Rechtsstaats. Aber wann ahndet der Rechtsstaat endlich die kriminellen Machenschaften von Lobbyisten der Fossilindustrie?“, äußert sich Laila Fuisz zu den Vorwürfen.

In ähnlicher Weise positioniert sich Afra Porsche: „Ich habe kein Problem damit, auf der Anklagebank zu sitzen und Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen, solange neben mir Vertreter der Bundesregierung Platz nehmen und das Gleiche tun.“

Weitere Prozesstage

Aufgrund des Umfangs des Verfahrens hat das Gericht bereits weitere Verhandlungstermine für den 4. und 18. März 2026 festgelegt.

Die Justizbehörden gehen davon aus, dass zusätzliche Prozesstage erforderlich sein werden.