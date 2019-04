Mit 49: Jennifer Lopez zeigt erstmals ihren blanken Hintern in neuem Musikvideo!

Teile diesen Beitrag:







Dass sich Megastar Jennifer Lopez im Alter von fast 50 weiterhin sehen lassen kann und ihren jüngeren Kolleginnen in Nichts nachsteht, beweist sie immer wieder. In ihrem aktuellen Musikvideo zu „Medicine“ zieht sie nun sogar blank.

Die US- Sängerin und Schauspielerin mit puerto-ricanischen Wurzeln ist bereits seit über zwei Jahrzehnten im Showbusiness. Bevor sie ihre Gesangskarriere startete, war sie als Tänzerin von Janet Jackson und anderen Weltstars aktiv.

Lesen Sie auch: KOSMO-Horoskop: Das halten die Sterne diesen Monat für dich bereit! So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen.

Neben ihrer Verlobung mit Ex-Baseballstar Alex Rodríguez und ihrem bevorstehenden Film „Hustlers“, in dem sie neben Rapperin Cardi B eine Stripperin spielt, macht die 49-Jährige derzeit auch mit ihrem neuesten Musikvideo zur Single „Medicine“ Schlagzeilen.

Ihre begnadeten Hüftschwünge stellt die Sängerin nur allzu gerne zur Schau, wie auch ihr berühmtestes Körperteil – ihre berüchtigte Kehrseite. So sieht man sie im Video zu „Medicine“ nicht nur an der Stange tanzen, sondern auch in unzähligen sexy Karnevals-Kostümen.

„Es ist ein sexy Song und soll Frauen ermutigen“, so J.Lo über „Medicine“, der in Zusammenarbeit mit Rapper French Montana entstand.

Wie gut sich die zweifache Mutter in Schuss hält, beweist sie vor allem in einer ganz bestimmten Momentaufnahme, in der man ihren Hintern zur Gänze sieht – von Unterwäsche – zumindest auf den ersten Blick – keine Spur.

Auf der nächsten Seite könnt ihr das heiße Video sehen…