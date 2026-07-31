Mit Auto auf Gäste zugefahren: Polizei sucht Zeugen

Eine Nacht in Laakirchen eskaliert: Bedrohung, Panik und ein rasend schnelles Fahrzeug – die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer stehen im Verdacht, in der Nacht auf den 17. Juli in Laakirchen im Bezirk Gmunden zunächst Gäste eines Cafés bedroht und anschließend mit einem Fahrzeug auf die vor dem Lokal stehenden Personen zugefahren zu sein. Der 43-Jährige und der 62-Jährige sollen kurz vor Mitternacht mit hoher Geschwindigkeit auf die Besucher zugesteuert sein, woraufhin diese in Panik flohen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizeiinspektion Laakirchen ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 059133/4107 zu melden.