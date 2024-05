„Mit bloßem Auge sichtbar“: Komet rast auf Erde zu

Astronomie-Enthusiasten aufgepasst: Ein neuer Komet mit dem Namen C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS zieht auf seiner Bahn durch unser Sonnensystem der Erde näher. Dieser kosmische Besucher wurde erst am 9. Januar 2023 entdeckt und verspricht, bald ein spektakuläres Himmelsereignis zu werden. Während Asteroiden und Kometen häufig durch unser Sonnensystem reisen, bleiben Kollisionen mit der Erde glücklicherweise eine Seltenheit. Doch die Annäherung solcher Himmelskörper bietet oft eine faszinierende Show am Nachthimmel.

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS bewegt sich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 56.000 km/h auf die Sonne zu. In den kommenden Wochen wird er seinen kleinstmöglichen Abstand zur Erde erreichen. Trotz einer rasenden Annäherung wird er – basierend auf gegenwärtigen Berechnungen – einen Mindestabstand von 70,5 Millionen Kilometern zur Erde halten.

Beobachtung mit bloßem Auge möglich

Am 28. September wird C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS seinen sonnennächsten Punkt, auch Perihel genannt, erreichen und sich zu diesem Zeitpunkt nur noch etwa 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt befinden. Dies könnte den Kometen hell genug machen, um mit bloßem Auge von der Erde aus wahrgenommen zu werden, besonders wenn er sich in der Nähe seines perigäischen Punktes – dem Punkt seiner Umlaufbahn, der ihm am nächsten zur Erde bringt – befindet. Am 13. Oktober ist es dann so weit: Der Komet erreicht seinen erdnächsten Punkt. Experten spekulieren, dass seine Helligkeit zu diesem Zeitpunkt auf die zweite oder sogar erste Magnitudenklasse ansteigen könnte, eine Helligkeit, die ihn, vor allem bei einem hohen Staubbgehalt, am Nachthimmel leicht erkennbar machen würde.

Lesen Sie auch: Adeliger verliert 18,8 Millionen beim Amateur-Pokern in MontenegroIn einer verblüffenden Nacht in Budva verliert der britische Adelsbankier George Cottrell eine enorm hohe Summe beim Poker.

Adeliger verliert 18,8 Millionen beim Amateur-Pokern in MontenegroIn einer verblüffenden Nacht in Budva verliert der britische Adelsbankier George Cottrell eine enorm hohe Summe beim Poker. Wollen junge Menschen nicht mehr arbeiten?Im Vergleich dazu genießen Polizei und Justiz ein wesentlich höheres Vertrauen.

Wollen junge Menschen nicht mehr arbeiten?Im Vergleich dazu genießen Polizei und Justiz ein wesentlich höheres Vertrauen. Ryanair kündigt neue Direktflüge für nur 29,99 Euro an!Die irische Fluggesellschaft Ryanair kündigt eine neue direkte Flugroute vom Flughafen Linz nach London an.

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS bietet eine einzigartige Gelegenheit, die dynamischen Prozesse unseres Sonnensystems aus nächster Nähe zu beobachten. Seine schnelle Annäherung an die Sonne und die anschließende Passage nahe der Erde erlauben es uns, Zeugen der komplexen Wechselwirkungen zwischen diesen himmlischen Körpern zu werden.