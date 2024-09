Mit Fäkalien beschmiert: Drei Kinder aus Horror-Haus befreit

Ein erschütternder Fall von Kindesverwahrlosung hat die Polizei in Oklahoma zum Einschreiten gezwungen. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte die Behörden, nachdem sie zwei völlig verwahrloste Buben in einem Nachbarhaus entdeckt hatte.

Barbara North konnte kaum glauben, was sie am 12. September sah, als sie von ihrem Grundstück aus durch das Fenster des Nachbarhauses blickte. Dort standen zwei kleine Jungen nackt am Fenster, ihre Körper, einschließlich Gesicht und Hände, waren mit Fäkalien bedeckt. „Sie sahen mich an, als wollten sie sagen: ‚Bitte hilf uns'“, erzählte North später dem Sender KWTV – NEWS 9.

Die Rentnerin handelte sofort und klopfte an die Tür des Nachbarhauses, um nach dem Rechten zu sehen. Da niemand öffnete, rief North schließlich die Polizei.

Polizeieinsatz offenbart erschreckende Zustände

Als die Polizei vor Ort eintraf, bot sich den Beamten ein erschreckender Anblick: Die gesamte Wohnung war mit menschlichen Exkrementen verschmutzt. Ein Polizeibeamter berichtete, dass die Einsatzkräfte Schutzanzüge tragen mussten. Eine Beamtin musste sich aufgrund des bestialischen Gestanks sogar übergeben.

Im Kinderzimmer fanden die Polizisten die beiden Jungen im Alter von drei und vier Jahren, nackt und völlig verwahrlost. Fäkalien klebten an Wänden, Möbeln und Teppichen. Zusätzlich entdeckten die Beamten ein elf Monate altes Mädchen.

Verhaftung der Eltern

Die Mutter der Kinder, 22 Jahre alt, und ihr 24-jähriger Lebensgefährte wurden wegen mehrfacher Kindesvernachlässigung festgenommen. Dakota Dodd, der Stiefvater, gestand später, dass die beiden Jungen täglich mindestens zwölf Stunden in ihrem Zimmer eingesperrt wurden, damit die Mutter ungestört schlafen konnte.

Die vernachlässigten Kinder wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie untersucht und medizinisch versorgt werden.

Barbara North legte nach dem Vorfall einen Teddybären auf den Zaun der Nachbarn und betete für die Kinder. „In der Bibel steht, wer einem Kind etwas angetan hat, hat Gott etwas angetan. Meine Berufung ist es, die Großmutter eines jeden Kindes zu sein“, sagte North.