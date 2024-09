Derby-Gewalt: Rapid-Fan aus Koma erwacht

Bei einem Vorfall nach dem Wiener Derby wurde ein Rapid-Fan von einem Hooligan schwer verletzt. KOSMO berichtete.

Nach den Ausschreitungen beim Wiener Derby am vergangenen Sonntag wurde ein Rapid-Fan am Bahnhof Hütteldorf von einem betrunkenen Angreifer attackiert und zu Boden gestoßen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Mann anschließend in ein künstliches Koma versetzt werden.

Positive Nachrichten zur Genesung

Am Freitagabend gab der Sohn des Betroffenen vorsichtige Entwarnung. Der Vater sei aus dem künstlichen Koma erwacht, und es besteht die Hoffnung, dass er die Intensivstation am Samstag verlassen könnte. Diese Neuigkeiten sorgen für vorsichtige Erleichterung bei der Familie und den Freunden des Verletzten.

Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat schnell reagiert und einen Verdächtigen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an, um den genauen Ablauf des Angriffs zu klären.

Der Vorfall hat in der Fangemeinde und der breiten Öffentlichkeit Bestürzung ausgelöst. Gewalt in Verbindung mit Fußballspielen ist ein besorgniserregendes Thema, und es besteht der Wunsch nach Maßnahmen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.