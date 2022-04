Lehner: Einfach Sicher bei Waffen, Zubehör und Rüstung

Wie halte ich meine Waffe bei der Schussabgabe stabil? Was mache ich bei einer Störung meiner Waffe? Wie lade ich meine Waffe effektiv, schnell und sicher nach?

Diese und viele andere Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Waffenführung erhalten Sie im Rahmen der Schulungen bei Weapon Store Lehner.

Was die meisten Waffenläden in Wien nicht anbieten und bei Lehner zu finden sind, sind Schulungen und Ausbildungen. Lehner bietet Training für Anfänger und Kurse für Fortgeschrittene an, die Ihnen am Schießstand und/oder auch in einer privaten Notsituation helfen können.

Neben dem oben genannten Angebot, bietet Ihnen Weapon Store Lehner weitere Kurse/ Ausbildungen oder spezielle abgestimmte Kurse (z.B. Low Light Training).

Neu im Sortiment

Ferner findet man im qualitativ hochwertigen Sortiment verschiedensten Waffen, sowie auch ballistische Schutzbekleidung. Alle Produkte sind getestet und mit Zertifikat bestätigt. Egal ob Platten, Westen, Helme sogar ballistische Schutzschilder sind in Lehner ab Mitte April erhältlich!

Die Wahl des Richtigen Holster ist für jeden verschieden und sollte je nach Einsatzgebiet gut gewählt sein. Lehner berät Sie gerne welcher Holster zu Ihnen passt.

Zusätzlich zu erlesenen Produkten bietet das Fachpersonal des Weapon Store Lehner professionelle Beratung vor Ort an. Egal ob Sie fragen zu Waffen, Ausrüstung, Schullungen, etc. haben, das Lehner-Team beantwortet sie Ihnen gerne.

Weapon Store Lehner

Baudißgasse 10, 1110 Wien

Telefon Fax: +43699/10429293

Email: office@waffen-lehner.at

Website: https://www.waffen-lehner.at/