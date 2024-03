Montenegriner möchte Hadsch für Enver bezahlen

In einer bemerkenswerten Geschichte der Menschlichkeit hat ein anonymer Spender aus Montenegro beschlossen, die Kosten für die Hadsch-Reise von Enver Beganovic zu übernehmen. Dieser Akt der Großzügigkeit und Menschlichkeit, der die Grenzen von Religion und Kultur überschreitet, wurde durch die Plattform GPMaljevac.COM ermöglicht.

In einer Welt, die oft durch Konflikte und Missverständnisse geteilt ist, gibt es immer noch Geschichten, die uns daran erinnern, dass Menschlichkeit und Großzügigkeit keine Grenzen kennen. Eine solche Geschichte ereignete sich kürzlich, als ein anonymer Spender aus Montenegro beschloss, die Kosten für die Hadsch-Reise von Enver Beganovic zu übernehmen.

Der anonyme Spender, verfolgt die Reise von Milan, der zu Fuß nach Ostrog geht. „Ich heiße (Name und Nachname bekannt bei der Redaktion von GPMaljevac, da die Person anonym bleiben möchte) und komme aus Montenegro. Ich verfolge Milan, der zu Fuß nach Ostrog geht. Da ich selbst nach Ostrog gewandert bin und weiß, was er durchmacht, stehe ich in Kontakt mit ihm und seiner Familie und wir werden alle seine Kosten in Slowenien und Kroatien tragen.“, so der anonyme Spender.

Enver Beganovic, der letztes Jahr 5000 km zum Hadsch gewandert ist, hat Milan auf seiner Reise unterstützt. Er hat Milan in der österreichischen Stadt Wels beherbergt und ihm Entspannung und Abendessen sowie eine angenehme Gesellschaft in Wels mit Landsleuten aus Mrkonjic Grad angeboten. Am nächsten Morgen sind Enver und Milan gemeinsam von Meggenhofen aus zu Fuß auf eine 35 Kilometer lange Reise nach Liezern aufgebrochen.

Die Großzügigkeit und Menschlichkeit von Enver haben den anonymen Spender tief berührt. „Envers Geste, Milan zu empfangen und mit ihm einen Teil des Weges zu Fuß zu gehen, hat mich als Orthodoxen tief berührt. Ich habe geweint und habe mit meiner Familie beschlossen, die Reise nach Mekka zum Hadsch für Enver Beganovic zu bezahlen.“, so der anonyme Spender.