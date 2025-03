Montenegro: Straßensperre und kilometerlanges Stau-Chaos

Eine Straßensperrung bei Uzice sorgt für kilometerlange Staus an den Grenzübergängen zu Montenegro. Frustrierte Fahrer stecken im Verkehrschaos fest.

An den Grenzübergängen zu Montenegro, insbesondere in den Orten Gostun und Dobrakovo, hat sich ein erheblicher Verkehrsstau gebildet. Ursache für diesen Stau ist eine Straßensperrung in der Nähe der serbischen Stadt Uzice, die von 12 bis 20 Uhr aufrechterhalten wurde. Während dieser Zeit wurden die Fahrzeuge auf andere Routen umgeleitet, was in den Abendstunden zu einem Verkehrschaos führte und eine kilometerlange Fahrzeugschlange entstehen ließ.

Ein betroffener Fahrer äußerte seine Frustration gegenüber der serbischen Nachrichtenagentur RINA: „Wir warten seit über einer halben Stunde, es ist keine Saison, wir wissen nicht, was los ist und warum es so einen großen Stau gibt. Der Stau kommt von allen Seiten, ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir die Grenze überqueren.“

Straßensperrung bei Uzice

Die Sperrung der Straße bei Uzice wird als einer der möglichen Auslöser für die Verkehrsbehinderungen auf der Hauptstraße nach Montenegro angesehen.

