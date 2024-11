Mord in Wiener City: Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstag wurde im 1. Bezirk die Leiche eines 70-jährigen Mannes aufgefunden, nachdem besorgte Angehörige die Polizei alarmiert hatten. Seit Tagen hatten sie keinen Kontakt zu dem Mann gehabt, was letztlich zur Entdeckung seiner Leiche in der Wohnung führte.

Erste Ermittlungen bestätigen Tötungsdelikt

Die Wiener Polizei fand am Tatort eindeutige Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Das Verletzungsbild des Opfers deutete unmittelbar auf ein Tötungsdelikt hin, was zu sofortigen Ermittlungen führte. Das Landeskriminalamt Wien identifizierte schnell einen Tatverdächtigen, der wenig später festgenommen wurde.

Tatverdächtiger ist ehemaliger Mitbewohner

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, handelt es sich bei dem festgenommenen Tatverdächtigen um einen 26-jährigen früheren Mitbewohner des Opfers. Er steht unter dem dringenden Verdacht, dem 70-Jährigen mehrere tödliche Stichverletzungen zugefügt zu haben, was durch einen vorläufigen Obduktionsbericht bestätigt wurde.

Lesen Sie auch: Amoklauf in Schule: Vater des 14-jährigen Täters verhaftet Ein 14-jähriger Schüler tötete vier Menschen bei einem Amoklauf in einer Schule. Der Vater des Täters wurde nun festgenommen.

Leiche von 15-Jähriger gefunden - Eltern verhaftet In Worms wurde die Leiche eines Mädchens an einem Flussufer gefunden. Die Eltern des Opfers wurden festgenommen.

Wollte zu Papst: Flüchtiger Schwerverbrecher auf Vatikan-Klo verhaftet Moises Tejada, einer der meistgesuchten Personen der USA, wurde in der Vatikanstadt verhaftet und wartet nun auf seine Auslieferung.

Während der ersten Vernehmung gestand der Verdächtige die Tat im Wesentlichen ein, machte jedoch widersprüchliche und verwirrende Angaben. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die genauere Untersuchung seiner Person und die Aufklärung des Tatmotivs.