Mordalarm in Graz: Totes Baby entdeckt

In Graz sorgt ein schockierender Fund für große Betroffenheit: Am Dienstagnachmittag wurde im Bezirk Wetzelsdorf ein lebloses Neugeborenes entdeckt. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus, wie die steirische Landespolizeidirektion mitteilte.

Ein Nachbar soll das Baby auf dem Dach eines Carports gefunden haben und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. „Am frühen Nachmittag langte bei der Polizei die Anzeige ein, dass der leblose Körper eines Neugeborenen auf dem Dach eines Carports gefunden wurde“, bestätigte die Behörde.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Polizeisprecher Markus Lamb erklärte: „Laut Polizeisprecher Markus Lamb laufen erste Fahndungsmaßnahmen und auch erste Umfeldbefragungen vor Ort. Auch die Spurensicherung ist bereits eingetroffen.“

Polizei ermittelt

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Weitere Informationen will die Polizei bekannt geben, sobald erste Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen.