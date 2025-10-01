Neugeborenes gewaltsam getötet: Mutter festgenommen

Ein grausamer Fund erschüttert Graz: Auf einem Carport entdeckte ein Anwohner die Leiche eines Neugeborenen. Die Polizei ermittelt wegen Kindstötung.

Ein Anrainer in Graz-Wetzelsdorf machte am frühen Nachmittag eine erschütternde Entdeckung. Kurz vor 13 Uhr fand er auf einem Carport den leblosen Körper eines Neugeborenen und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen männlichen Säugling, der offenbar durch Gewalteinwirkung zu Tode kam. Die Ermittler sprechen von Hinweisen auf eine „Kindstötung nach einer Geburt“.

Die mutmaßliche Mutter, eine 20-jährige Frau, wurde inzwischen identifiziert und festgenommen. Sie befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus.

Polizeieinsatz vor Ort

Am Fundort rückte ein Großaufgebot der Polizei an. Kriminalbeamte und Spezialisten der Spurensicherung untersuchten den Tatort eingehend. In einer offiziellen Mitteilung spricht die Polizei bislang zurückhaltend vom „Verdacht eines Gewaltdeliktes“.

Das Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Steiermark hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen und geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Der Körper des Neugeborenen wurde auf dem Dach eines Carports entdeckt, wie die Behörden bestätigten.

Die exakten Umstände des tragischen Vorfalls sind noch Gegenstand intensiver Ermittlungen. Weitere Details sollen nach Abschluss der ersten Untersuchungen bekanntgegeben werden.