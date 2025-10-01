Neuerung: Billa sperrt Kunden mit Schleusen ein

Wie am Flughafen: Billa rüstet auf und installiert teure Sicherheitsschleusen in ausgewählten Wiener Filialen. Die Hightech-Barrieren sollen gezielt Diebstähle verhindern.

Billa installiert in ausgewählten Wiener Filialen neuartige Sicherheitssysteme, die an Flughafenkontrollen erinnern. Die sogenannten Portomate, die mit über 10.000 Euro pro Stück zu Buche schlagen, werden gezielt dort eingesetzt, wo Diebstähle besonders häufig vorkommen. Derzeit findet man die technischen Sperren in einer begrenzten Anzahl von Märkten, darunter am Rochusplatz in Wien-Landstraße, in der Swatoschgasse in Wien-Favoriten sowie bei Billa to go in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt.

Strategische Standortwahl

Die neuen Ausgangsschranken kommen speziell in jenen Wiener Standorten zum Einsatz, die sowohl durch hohen Kundenandrang als auch durch erhebliche Inventurverluste auffallen. Das Prinzip: Nach dem Bezahlvorgang an der Selbstbedienungskassa erhält der Kunde einen Kassenbon mit QR-Code. Erst nach dem Scannen dieses Codes öffnen sich die Barrieren und ermöglichen den Ausgang.

Millionenschwere Modernisierung

Die Sicherheitsinvestition ist Teil eines umfassenderen Modernisierungsprogramms: Billa investiert 2025 mehr als 35 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau von Wiener Filialen. Dabei stehen neben innovativen Sicherheitssystemen auch nachhaltige Technologien wie Photovoltaik-Anlagen, energieeffiziente Kühlmöbel und ressourcenschonende Bauweisen im Fokus. In der Bundeshauptstadt werden dadurch über 8.300 Arbeitsplätze gesichert.

Kundenservice bleibt

Trotz der technischen Hürde bleibt der Einkauf kundenfreundlich. Bei Schwierigkeiten mit sperrigen Einkäufen, unlesbaren Bons oder generellen Problemen mit dem System steht weiterhin Personal an jeder Selbstbedienungskassa bereit, um unmittelbar zu unterstützen.

Der Supermarktkonzern betont, dass die Maßnahme nicht darauf abzielt, alle Kunden unter Verdacht zu stellen, sondern lediglich die wirtschaftlichen Einbußen durch Warendiebstähle einzudämmen. Gleichzeitig unterstreicht die Kooperation mit mehr als 530 lokalen Produzenten das Bekenntnis zu Regionalität und Nahversorgung.