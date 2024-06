Mordalarm: Sohn soll eigene Mutter getötet haben

Am späten Montagabend wurde die Wiener Polizei zu einem Einsatz in Favoriten gerufen, der sich als eskalierter Familienstreit entpuppte.

Familien-Drama in Favoriten: Schockierende Details enthüllt!

Familien-Drama in Serbien: Mord und Flucht nach Österreich

In der serbischen Gemeinde Vlaski Do wurde ein Mann von seiner Ex-Frau und Kindern ermordet. Der Sohn ist auf der Flucht und könnte sich in Österreich