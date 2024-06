Tausende Fans empfangen kroatische EM-Spieler in Deutschland

Die kroatische Fußballnationalmannschaft hat ihren Stützpunkt in Neuruppin bezogen, wo sie während der Europameisterschaft in Deutschland untergebracht sein wird. Ein herzlicher Empfang erwartete die Mannschaft in der Innenstadt auf dem Schulplatz, wo sich Tausende kroatische Fans versammelt hatten, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Diese leidenschaftliche Fanbasis signalisierte, dass die „Vatreni“ sich auf eine Art Heimvorteil bei der kommenden EM freuen können. Schon früh am Tag fanden sich Fans in dem kleinen Ort mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern ein, darunter Anreisende aus der Berliner Umgebung sowie aus weiter entfernten Städten wie München und Hamburg.

Hochstimmung bei der Ankunft

Nico Ruhle, der Bürgermeister von Neuruppin, nahm persönlich am festlichen Empfang teil. „Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass Sie unseren Ort gewählt haben. Wir werden alles daran setzen, den Aufenthalt der kroatischen Mannschaft angenehm zu gestalten. Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben,“ äußerte er sich zum Anlass. Die historische Bedeutung des Schulplatzes mit seiner alten Gymnasialschule sei ein zentraler Punkt für bedeutende Ereignisse in der Stadt, so Ruhle weiter.

Auch der kroatische Botschafter in Deutschland, Gordan Bakota, richtete einige Worte an die Anwesenden. Er hob die Bedeutung von Tradition und sportlichen Erfolgen für das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl hervor. „Die kroatische Fußballnationalmannschaft ist das beste Beispiel für Diplomatie und Promotion unseres Landes,“ fügte Bakota hinzu.

Begeisterter Empfang durch Fans

Der Präsident des Kroatischen Fußballverbandes, Marijan Kustic, zeigte sich vom Empfang tief berührt. „Ihr habt uns wirklich bewegt. Unsere Spieler haben diesen Empfang verdient. Die Wahl fiel nicht ohne Grund auf diesen Ort. Dies ist zweifellos der beste Standort für diese EM,“ sagte Kustic und erntete großen Applaus der Fans.

Die Mannschaft wird noch am selben Abend mit dem Training beginnen, während Nationaltrainer Zlatko Dalic eine Pressekonferenz abhalten wird. Ein öffentliches Training ist für Montag angesetzt, bevor Dalic die Trainingseinheiten bis zum ersten Spiel gegen Spanien unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortsetzt.

Trainings- und Wohnort

Die „Vatreni“ werden im Mark Brandenburg Resort am Ruppiner See untergebracht und ihre Trainingseinheiten im Volksparkstadion durchführen, das weniger als zehn Minuten Fahrt vom Hotel entfernt liegt. Interessanterweise ist das kleine Stadion in Neuruppin mit großen Fotografien geschmückt, die bedeutende Momente der kroatischen Fußballgeschichte festhalten.

Neuruppin war unter den 13 Nationalteams als Quartier stark begehrt, doch der Kroatische Fußballverband handelte am schnellsten. Die Stadt liegt 75 Kilometer vom Olympiastadion in Berlin entfernt, wo Kroatien sein erstes EM-Spiel gegen Spanien bestreiten wird. Weitere Spiele gegen Albanien in Hamburg und Italien in Leipzig sind jeweils 225 bzw. 227 Kilometer entfernt.

Die Wahl für Neuruppin fiel bereits im Juli 2022, am ersten möglichen Tag, nachdem eine gründliche Inspektion stattgefunden hatte. Andere Teams wie Italien und Albanien haben ihr Quartier in der Nähe von Dortmund aufgeschlagen, während die Spanier im südlichen Donaueschingen unterkommen.