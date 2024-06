50 Grad im Flugzeug: Passagiere kollabieren – Babys in Lebensgefahr (VIDEOS)

An einem heißen Tag in Antalya entpuppt sich ein Rückflug nach Münster für die Reisenden an Bord einer Maschine der Mavi Gök Airlines als beispiellose Belastungsprobe.

Der Flug, welche die Personen sicher nach Deutschland zurückbringen sollte, verwandelt sich stattdessen in eine stundenlange Tortur unter extremen Temperaturen. Berichte von panischen Erwachsene die sich gegenseitig Luft zuwedeln und schreienden, hochroten Babys beherrschen die sozialen Netzwerke und zeichnen ein erschreckendes Bild der Ereignisse. Zusammen mit einer hilflosen Crew in einem fest verschlossenen Flugzeug.

Unerwarteter Stillstand

Der geplante Abendflug begann vielversprechend mit einem effizienten Boarding-Prozess, doch was folgte, war Stillstand. Der Passagier Hüseyin Cakir erzählte dem Nachrichtenportal „Watson“: „Wir waren mindestens eine Stunde drin. Die Leute vor uns waren sogar schon länger drin.“ Passagiere, darunter Familien mit kleinen Kindern, fanden sich gefangen in einem Metallkäfig wieder, dessen Innenraumtemperaturen unaufhörlich zu steigen begannen. Cakir und seine Familie waren am Rückweg nach Deutschland: „Wir stehen noch immer unter Schock.“

Kommunikationsdesaster

Die Berichte schildern ein Kommunikationsdesaster seitens der Flugcrew sowie eine anfängliche Untätigkeit in einer zunehmend gefährlichen Lage. Reisende, die kein türkisch sprachen, hatten besondere Schwierigkeiten, Informationen zu erhalten. Signale eines technischen Defekts wurden erst viel zu spät und ohne sofortige Lösungsansätze kommuniziert.

Eskalation

Mit der steigenden Hitze eskalierte auch die Situation an Bord. Fehlende Kühlung und ausbleibende Versorgung mit Wasser verschärften die Notlage: „Die Leute sind nach und nach zusammengebrochen, sie lagen dann teils auf den Gängen“. Erst nachdem erste Passagiere wegen der extremen Bedingungen kollabiert waren, wurden Notmaßnahmen wie die Verteilung von Eis ergriffen.

Augenzeugenberichte machen deutlich, wie dramatisch die Lage war: Ein Video zeigt eine Mutter mit ihrem überhitzten, schreienden Baby, die schreit: „Mein Kind kippt gleich um!“ Babys überhitzen fünfmal schneller als Erwachsene, was unter anderem daran liegt, dass Kinder weniger schwitzen. Sie können ihre Körpertemperatur noch nicht gut selbst regulieren und befinden sich in solchen Situationen, wie beispielsweise auch in überhitzten, geparkten Autos, in akuter Lebensgefahr.

Die lang ersehnte Evakuierung

Es dauerte über eine Stunde voller Angst und Panik, bis die Passagiere schließlich die Erlaubnis bekamen, den überhitzten Flieger zu verlassen. Doch auch außerhalb des Flugzeugs setzte sich das Warten ohne ausreichende Betreuung oder Information fort. Ein Ausbruch der Frustration unter den wartenden Passagieren führt schließlich dazu, dass sich die Menschen selbst bei Wasserflaschen bedienten, ehe die Polizei einschritt, jedoch ohne wesentliche Hilfe zu leisten.

Das Flugzeug hob letztlich mit einer Verzögerung von vier Stunden ab, ohne dass den Passagieren eine Erklärung für die erlittenen Qualen geboten wurde. Weder die Airline noch die Fluggesellschaft gaben eine Erklärung ab.