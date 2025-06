Mückenalarm: Dieser süße Damenduft schlägt Chemie-Sprays

Statt nach chemischen Sprays zu greifen, könnte ein süßer Damenduft die Rettung vor sommerlichen Plagegeistern sein. Die Wissenschaft liefert überraschende Erkenntnisse.

Lästige Stechmücken

Mit steigenden Temperaturen kehrt auch ein altbekanntes Problem zurück: Stechmücken machen die warmen Abende zur Geduldsprobe. Während viele Menschen zu chemischen Abwehrmitteln greifen, stört der charakteristische Geruch dieser Produkte. Doch nun zeigt eine Forschungsarbeit: Ein bekanntes Damenparfum könnte eine wohlriechende Alternative darstellen.

Ein Wissenschaftsteam der New Mexico State University hat in einer Untersuchung das Victoria’s Secret Parfum „Bombshell“ gegen herkömmliche Insektenschutzmittel getestet – mit verblüffendem Ergebnis. Während ungeschützte Haut von etwa 60 Prozent der Mücken angeflogen wurde, sank diese Rate bei mit dem Parfum behandelten Testpersonen auf nur 17 Prozent. Besonders bemerkenswert: Die Aufnahme des Duftwassers in die Testreihe geschah rein zufällig, als eine Forscherin ihr persönliches Parfum spontan zur Verfügung stellte.

Überraschende Entdeckung

Die genauen Inhaltsstoffe, die für den abschreckenden Effekt verantwortlich sind, bleiben in der Studie unerwähnt. Das Parfum selbst präsentiert sich als fruchtig-blumige Komposition mit Noten von Passionsfrucht, Beeren und Moschus – eine feminine und süße Duftnote, die konventionellen Mückenschutzmitteln kaum ähnelt.

Die Forschenden zeigten sich selbst überrascht von dieser Entdeckung, da blumig-süße Düfte normalerweise eher als Mücken-Magnete gelten.

Begrenzte Wirkung

Obwohl die Studie ein vielversprechendes Ergebnis zeigt, gibt es wichtige Einschränkungen: Der Schutzeffekt des Parfums hält nur etwa zwei Stunden an – deutlich kürzer als bei herkömmlichen Insektenschutzmitteln mit dem Wirkstoff DEET, die einen zuverlässigeren und längeren Schutz bieten. Wissenschaftler vermuten, dass bestimmte Inhaltsstoffe wie Methyldihydrojasmonat und Lilial im „Bombshell“-Parfum einen Duftrezeptor aktivieren, der auch auf handelsübliche Mückenschutzmittel reagiert.

Die genaue chemische Ursache für den abweisenden Effekt ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Wichtig zu beachten ist auch: Der Hersteller Victoria’s Secret selbst empfiehlt das Parfum nicht als Insektenschutz – es handelt sich um einen zufälligen Nebeneffekt des Produkts.