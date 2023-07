Müsli statt Laptop: Skurriler Online-Shopping Fehlschlag

In einer skurrilen Wende des Online-Shoppings erhielt ein Amerikaner, der einen Laptop auf Amazon bestellte, stattdessen mehrere Müslipackungen.

Adam Yearsley, ein 40-jähriger Krankenpfleger, war verwirrt und enttäuscht, als er erkannte, dass er statt seines neuen HP ProBook Laptops, für den er 500 Euro ausgab, mehrere Schachteln des Frühstückscerealien Weetabix bekam.

Von der Erwartung an ein neues Arbeitsgerät zu Weetabix – das war sicherlich nicht das, was sich Adam Yearsley erhofft hatte, als er eine Bestellung bei Amazon aufgab. Die Verwirrung war groß, als Yearsley den Karton öffnete: ,,Als ich den Karton öffnete, entdeckte ich die Schachteln mit Weetabix. Es gab einen Karton mit 24 Stück und zwei Kartons mit 12 Stück, die in Form eines Laptops zusammengeklebt waren.“

Yearsley, der den Laptop gekauft hatte, um sich selbst eine Freude zu machen, fühlte sich betrogen: ,,Ich ging zur Arbeit und war ziemlich verzweifelt, weil ich dachte, ich hätte 500 Euro ausgegeben, aber nur ein paar Weetabix bekommen – ich dachte: ‚Ich bin betrogen worden‘.“

Angesichts dieser Erfahrung überlegte Yearsley, ob er in Zukunft noch einmal etwas online bestellen sollte: ,,Ich habe mir zweimal überlegt, ob ich noch einmal etwas online bestellen soll. Wahrscheinlich ist es besser, in ein Geschäft zu gehen und etwas zu kaufen, das man in der Hand hält.“

Nachdem er seine Enttäuschung Amazon kundgetan hatte, wurde das Paket ordnungsgemäß zurückgesandt. Glücklicherweise erhielt Yearsley wenig später sein Geld zurück, wenn auch kein neues Laptop von Amazon. Dieser Vorfall lässt jedoch Fragen zur Qualitätssicherung des Online-Riesen aufkommen.