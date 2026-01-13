Mysteriöser Pink-Himmel über England: Das steckt wirklich dahinter

Ein pinker Nachthimmel über Birmingham sorgt für Staunen. Hinter dem spektakulären Lichtphänomen während Sturm Goretti steckt eine überraschende Erklärung.

Der Wintersturm Goretti hat im Süden Englands für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt. Mit heftigen Böen und intensivem Schneefall verursachte das Unwetter nicht nur Verkehrsprobleme, Stromausfälle und Schulschließungen, sondern auch ein außergewöhnliches Himmelsschauspiel. In den West Midlands, besonders in Birmingham, färbte sich der Nachthimmel in ein intensives Pink. Diese ungewöhnliche Erscheinung, die vor allem im Zentrum der Stadt zu beobachten war, sorgte für Aufsehen in den sozialen Netzwerken, wo zahlreiche Aufnahmen des surrealen Lichtspiels geteilt wurden.

Wissenschaftliche Erklärung

Für die Erklärung des Phänomens liefert BBC-Meteorologe Simon King eine wissenschaftliche Begründung: Die Kombination aus niedriger, dichter Wolkendecke und fallendem Schnee verstärkte die Reflexion des Lichts. Besonders die intensive Beleuchtung im Stadtzentrum, allen voran die Scheinwerfer des St.-Andrew’s-Stadions, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Grahame Madge vom britischen Wetterdienst Met Office ergänzt, dass Schneekristalle und Wassertröpfchen kürzere Lichtwellen wie Blau stärker streuen, wodurch längere Wellenlängen – etwa Rot und Orange – dominieren können. Dies erklärt die rosa bis orangefarbene Erscheinung am Himmel.

Stadion-Beleuchtung

Luftaufnahmen verdeutlichen, dass nicht die gesamte Stadt in pinkes Licht getaucht war. Vielmehr stieg vom Stadion aus ein rosafarbener Dunstschleier auf. Der Fußballverein Birmingham City bestätigte inzwischen, dass die LED-Beleuchtung ihres St.-Andrew’s-Stadions für das spektakuläre Himmelsphänomen verantwortlich war. Birmingham, die mit rund 1,1 Millionen Einwohnern größte Stadt der West Midlands, ist unter anderem für ihren Fußballclub bekannt, dessen Heimspielstätte eben jenes St.-Andrew’s-Stadion ist.