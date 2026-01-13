Nächste Entlassungs-Welle: Dieser Lichthersteller streicht jeden vierten Job

Dramatischer Stellenabbau bei ZKW: Der Lichtsystemhersteller streicht bis 2027 jeden vierten Arbeitsplatz. Besonders hart trifft es den niederösterreichischen Standort Wieselburg.

Der Automobilzulieferer ZKW plant einen massiven Personalabbau. Bis Ende 2027 sollen konzernweit rund 25 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, was etwa 2.300 Stellen entspricht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sind allein in Niederösterreich 600 Arbeitsplätze betroffen. Den Hauptanteil trägt der Standort Wieselburg mit insgesamt 570 Stellen, davon entfallen etwa 100 auf die ZKW Group und rund 470 auf ZKW Lichtsysteme. Weitere 30 Arbeitsplätze werden in Wiener Neustadt gestrichen.

Für die betroffenen Beschäftigten wurde ein freiwilliger Sozialplan ausgehandelt. Die Verhandlungen dazu sind bereits abgeschlossen. „Als verantwortungsvoller und einer der größten Arbeitgeber der Region war die Anpassung des Personals an die Marktsituation eine schwierige, aber notwendige Entscheidung“, erklärte Hermann Seitz, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg.

Standort Österreich

Der seit 2018 zum südkoreanischen LG-Konzern gehörende Lichtsystemhersteller setzt auf Kontinuität in Österreich, trotz der Einschnitte. „Auch an unseren österreichischen Standorten werden Einsparungen auf allen Ebenen nötig sein. Dennoch bilden das Wissen und die Kernkompetenzen aus Österreich die Grundlage für den zukünftigen Erfolg von ZKW“, wurde ZKW-Group-CEO Wonyong Hwang zitiert. Das Unternehmen bekräftigte sein Bekenntnis zum Standort Österreich. In Wieselburg waren bereits bis Ende 2024 insgesamt 600 Stellen abgebaut worden.

Effizienzprogramm geplant

Der Konzern setzt auf ein breit angelegtes Kostensenkungsprogramm und will Effizienzsteigerungen vorantreiben. Im Fokus stehen dabei die Sicherung der operativen Handlungsfähigkeit und die Konzentration auf wesentliche Kernaufgaben. Durch straffere Strukturen sollen Effizienzpotenziale optimal genutzt werden. Die Unternehmensführung hat die Mitarbeiter an allen betroffenen Standorten über die aktuelle Lage, den Aktionsplan für die kommenden Monate sowie weitere Entwicklungen informiert.

Die ZKW Group ist mit zwölf Standorten weltweit vertreten. Nach eigenen Angaben beschäftigte der Konzern im Jahr 2024 rund 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von etwa 1,55 Milliarden Euro.