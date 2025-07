Nach 15 Jahren Wartezeit: Tron-Fortsetzung bringt das legendäre Sci-Fi-Universum zurück (VIDEO)

Nach 15 Jahren Wartezeit leuchten die digitalen Neonlichter wieder auf: „Tron: Ares“ bringt das legendäre Sci-Fi-Universum zurück – diesmal mit einer überraschenden Wendung.

Das Science-Fiction-Universum von Tron erweitert sich nach langer Pause um einen dritten Teil. Nachdem die Reihe bisher mit „Tron“ und „Tron: Legacy“ visuell beeindruckende Einblicke in eine virtuelle Welt bot, folgt nun nach 15-jähriger Wartezeit „Tron: Ares“. Der neue Film, der lange in Entwicklungsschwierigkeiten steckte, kommt am 9. Oktober 2025 in die heimischen Kinos. Interessierte können sich vorab mit den beiden Vorgängerfilmen vertraut machen, die im Streaming-Angebot von Disney+ verfügbar sind.

Ein frisch veröffentlichter Trailer zum kommenden Sci-Fi-Spektakel kann bereits jetzt angesehen werden und überzeugt sofort durch seine visuelle Kraft. Für die Inszenierung zeichnet Regisseur Joachim Ronning verantwortlich. In der Hauptrolle wird Jared Leto zu sehen sein, bekannt aus Filmen wie „Panic Room“. Auch Jeff Bridges kehrt in seiner Rolle als Kevin Flynn aus den früheren Teilen zurück.

Neue Handlungswelt

Eine wesentliche Neuerung: Anders als bei den Vorgängern, die hauptsächlich in der digitalen Realität spielten, verlagert sich die Handlung von „Tron: Ares“ überwiegend in unsere reale Welt. Die Besetzung wird durch weitere namhafte Schauspieler ergänzt, darunter Greta Lee („Past Lives“), Evan Peters („American Horror Story“), Jodie Turner-Smith („Queen & Slim“) sowie Gillian Anderson, die vielen als Scully aus „Akte X“ bekannt ist.

Die Geschichte nimmt eine spannende Wendung: Der hochentwickelte Programm-Charakter Ares wird aus der digitalen Welt in die reale Welt entsandt – was als erste Begegnung der Menschheit mit künstlichen Intelligenzen inszeniert wird. Dieser dramatische Perspektivwechsel unterscheidet den neuen Film grundlegend von seinen Vorgängern.

Musikalische Begleitung

Für die musikalische Untermalung sorgen Trent Reznor und Atticus Ross, die als Nine Inch Nails den Soundtrack komponieren. Der erste Song daraus, „As Alive As You Need Me To Be„, wurde am 17. Juli 2025 veröffentlicht und ist auch im neuen Trailer zu hören. Damit setzt der Film auf einen anderen Stil als die Vorgänger, bei denen das französische Elektro-Duo Daft Punk für die ikonische Musik verantwortlich war. Für Nine Inch Nails markiert der Soundtrack die erste neue Veröffentlichung seit fünf Jahren.

