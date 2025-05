Nach 25 Jahren: DAS ändert sich bei Wiener Zucker!

Nach 25 Jahren im gleichen Look wagt Wiener Zucker den Neuanfang: Die Gelier- und Sirupzucker-Linie erstrahlt in frischen Farben und mit neuer Markenbotschaft.

Nach einem Vierteljahrhundert im vertrauten Erscheinungsbild erneuert Wiener Zucker sein Verpackungsdesign für die Gelier- und Sirupzucker-Produktlinie. Seit der Jahrtausendwende hatte das Unternehmen an der optischen Gestaltung seiner Verpackungen festgehalten – nun folgt der Wandel. Die Marke präsentiert sich in diesem Segment künftig in einer farbenfrohen Optik. Gleichzeitig sollen angepasste Produktbezeichnungen und kurze Erzählungen auf der Rückseite der Verpackungen die Markenidentität stärken und die Positionierung schärfen.

Frische Designlösung

Die von BBDO Wien entwickelte Designlösung setzt auf die Werte Regionalität, Frische und Natürlichkeit. Der Markenrelaunch wird durch eine durchdachte Produktkampagne unterstützt. Die neu gestalteten Verpackungen werden bereits jetzt österreichweit an den Handel ausgeliefert. Ab Mitte Mai wird die begleitende Kampagne international über sämtliche Unternehmenskanäle sichtbar sein.

⇢ Paukenschlag: Penny ändert Logo und Namen



Markenführung bewahrt

„Wirklich relevante Markenführung erkennt man daran, wie man mit Geschichte umgeht. Mit einem klaren strategischen Kompass und einem sensiblen Designprozess haben wir einen Relaunch geschaffen, der die Essenz der Marke wahrt und sie zugleich in die Gegenwart holt.

Danke an das Team von Wiener Zucker für das Vertrauen, diesen Weg der Erneuerung gemeinsam zu gehen“, erklärt Jana David-Wiedemann, CEO BBDO Wien.

Strategische Positionierung am Markt

In Branchenkreisen wird das neue Design als wichtiges Signal für eine stärkere Positionierung gegenüber nationalen und internationalen Wettbewerbern wie Südzucker oder Nordzucker bewertet. Marktexperten sehen besonders den Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal, das vor allem bei umweltbewussten Konsumenten punkten könnte.

Ein weiterer strategischer Vorteil: Die neuen, FSC-zertifizierten Verpackungsmaterialien kommen der verschärften EU-Verpackungsverordnung zuvor und verschaffen Wiener Zucker damit einen Vorsprung bei Handelspartnern und Verbrauchern. Die frühzeitige Umstellung könnte sich als kluger Schachzug im umkämpften Süßwarenmarkt erweisen.