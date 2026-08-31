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„Halt dein Maul“

Nach Ausraster am Großglockner: Bergführer darf künftig nicht mehr führen

Nach Ausraster am Großglockner: Bergführer darf künftig nicht mehr führen
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Handgemenge am Großglockner, ein virales Video – und eine Karriere als Bergführer, die damit endet.

Am Großglockner kam es am 22. August am Mürztaler Steig zu einem Vorfall, der für einen steirischen Bergführer nun berufliche Konsequenzen hat. Der Mann wurde gegenüber einem polnischen Alpinisten handgreiflich – ein Video des Geschehens verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und führte zu einer Anzeige sowie polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei Matrei in Osttirol ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Der Bergführer hat seine Bewilligung inzwischen freiwillig zurückgelegt und wird nach Angaben des steirischen Bergsportführerverbandes nicht mehr als Bergführer tätig sein.

Drohung auf Video

Im Zuge des Vorfalls am Mürztaler Steig wurde Anzeige gegen den Bergführer erstattet, nachdem ein Video die verbale und körperliche Auseinandersetzung dokumentiert hatte. Die Ermittlungen der Polizei Matrei in Osttirol richten sich auf den Verdacht der Gefährdung der körperlichen Sicherheit – ein Tatbestand, der in § 89 des österreichischen Strafgesetzbuchs geregelt ist. Im Fall einer Verurteilung kann dieser sowohl mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten als auch mit einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen geahndet werden. Der steirische Bergsportführerverband bestätigte, dass sich sein Disziplinarausschuss bereits mit dem Fall beschäftigt hatte. Der betroffene Bergführer zog schließlich selbst die Konsequenzen und legte seine Bewilligung zurück.

Im viral gegangenen Video ist zu sehen, wie der Bergführer den polnischen Alpinisten bedrängte und dabei mehrfach rief: „Benimm dich! Benimm dich! Benimm dich!“ Darüber hinaus ist in der Aufnahme auch die Aussage zu hören: „Ich bin Bergführer, halt dein Maul! Sonst komm ich rauf und geb dir eine!“

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