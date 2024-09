Nach Deckeneinsturz: Arbeiter auf Baustelle verschüttet

Am Dienstagvormittag ereignete sich ein Unfall in der Barockstadt Schärding (Oberösterreich). Am unteren Stadtplatz der Stadt kam es zu einem gravierenden Unfall, bei dem zwei Personen unter Trümmern begraben wurden. Ersten Berichten zufolge brach eine Decke mit einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern ein.

Der Notruf führte m Dienstagvormittag zu einem umfangreichen Einsatz der Rettungskräfte. Insgesamt sieben Feuerwehren wurden mobilisiert, um die verschütteten Personen zu bergen. Dabei kamen auch speziell ausgebildete Suchhunde zum Einsatz, um die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen und die Opfer schnell zu lokalisieren.

Schwierige Bedingungen durch Staubentwicklung

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich als besonders anspruchsvoll, da die enorme Staubentwicklung die Sicht und die Bedingungen vor Ort erschwerte. Trotz dieser widrigen Umstände setzten die Einsatzkräfte alles daran, in dem betroffenen Bereich unter den schwierigen Bedingungen zu arbeiten.

Unglück nahe einer Buchhandlung

Nach ersten Informationen geschah das Unglück in der Nähe eines Geschäfts am unteren Stadtplatz, bei dem es sich um eine Buchhandlung handeln könnte. Die Ursache für den Einsturz der Decke wird derzeit noch untersucht.

Die Rettungsmaßnahmen dauern an, und es ist weiterhin unklar, wie schwer die Verschütteten verletzt sind. Die Sicherheit der Beteiligten hat höchste Priorität, während die Behörden bemüht sind, die genauen Umstände des Unfalls zu klären.