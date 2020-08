Nach den Bosniern wollen Türken nun auch ‚Volksgruppen-Status‘

Die Gesellschaft Bosnischer Akademiker in Österreich hat eine Initiative zur Anerkennung des Minderheitenstatus ins Leben gerufen. Und damit scheinbar einen Boom an weiteren Initiativen aus anderen Volksgruppen ausgelöst.

Nach der Forderung man solle den Bosniern den Status einer offiziellen Minderheit zuerkennen bzw. die Anerkennung als Volksgruppe in Österreich ermöglichen, klopft nun auch die Kleinpartei SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) mit einer ähnlichen Forderung an. Deren türkischstämmiger Parteiobmann Hakan Gördü verlangt, dass „Austrotürken und Personen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, in Österreich als Minderheit anerkannt werden“.

Lesen Sie auch: Offizieller MTEL-Partner: Mediatel gibt es jetzt in Wien und Graz

Offizieller MTEL-Partner: Mediatel gibt es jetzt in Wien und Graz Trump: „TikTok ist eine Spionage-App“

Trump: „TikTok ist eine Spionage-App“ Warum wir den Heimat-Urlaub am Balkan so lieben!

Gang zum Verfassungsgerichtshof

Wenn es nach der Partei geht, steht nach der Wien-Wahl und dem 11. Oktober ein Gang vor den Verfassungsgerichtshof bevor. Dies gab Gördü in einer Aussage für den Kurier bekannt. „Die Anerkennung als Volksgruppe sei ein wichtiger Schritt für Wertschätzung und Inklusion, zumal die türkische und ehemals jugoslawische Gemeinschaft bereits in vierter Generation in Österreich lebt und große Verdienste hinsichtlich der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes hat“, so SÖZ-Obmann Gördü.

Sollen Bosnier, Türken und andere Nationen den Status einer Volksgruppe in Österreich anerkannt bekommen? Ja, die Zeit ist gekommen. Nur so kann man die jeweilige Kultur erhalten und diese vor Diskriminerung schützen.

Nein, das ist völlig kontraproduktiv.

Woher nehmen die sich das Recht, im Namen aller Bosnier, Türken, usw. in Österreich zu sprechen? Ich habe diese Wurzeln, aber fühle mich als Österreicher/in. Ich brauche keine Extrawürstel.

Wenn anerkennen - dann nicht nur eine, sondern alle. Alles andere wäre unfair. Ergebnisse

Loading ... Loading ...

Anerkennung bringt Vorteile

Der größte Vorteil einer Anerkennung als Volksgruppe wäre in der Praxis vor allem die staatliche Unterstützung für den Erhalt der kulturellen, sprachlichen und religiösen Eigenschaften. Zusätzlich würde dieser Schritt auch vor Diskriminierung und Benachteligung schützen. „Ein Verbot der Führerscheinprüfung auf Türkisch, wäre so etwa nicht möglich gewesen. Dieses jahrelang gut funktionierende System wurde kaputt gemacht, zu Ungunsten vieler hart arbeitender Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Gördü gegenüber dem Kurier.