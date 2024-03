Nach jahrelanger Flucht: Mutter (39) festgenommen

Eine Frau, die in den Fokus der Behörden geriet, wurde am Dienstag in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz festgenommen. Sie steht unter dem schweren Verdacht, in den Jahren 2015 und 2016 in Kroatien Straftaten begangen zu haben, die das Wohl ihrer damals elfjährigen Tochter stark beeinträchtigt haben sollen.

Die Verdächtige, scheint eine Fluchtstrategie verfolgt zu haben, um den kroatischen Behörden zu entkommen. Die Kroatin zog im Jahr 2021 nach Linz, um sich der Strafverfolgung in ihrem Heimatland zu entziehen.

Kindesmissbrauch

Die Anklagepunkte, die ihr vorgehalten werden, sind nicht nur in Kroatien, sondern auch in Österreich strafbar und finden ihre gesetzliche Grundlage in den Paragraphen 12/206 und 215a Abs. 2 des österreichischen Strafgesetzbuches. Es handelt sich dabei um Vergehen, die die körperliche Unversehrtheit des Kindes in Frage stellen.

Die genauen Umstände und Details der mutmaßlichen Vergehen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt. Am Dienstagabend konnten die Behörden keine weiteren Informationen zu den Vorwürfen bereitstellen.

In Gefängnis überstellt

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen reagiert und die Frau in die Justizanstalt Linz überstellt. Dort wird sie nun auf ihren Prozess warten müssen, während die Ermittlungen in ihrem Fall weitergehen.

Lesen Sie auch: "Reichsbürger-Razzia" - David Alabas Schwiegervater in spe verhaftet Ein Celebrity Koch, dessen Tochter die Freundin des Real-Madrid-Fußballers David Alaba ist, und ein ehemaliger Polizist, der einst damit beauftragt war

3 Monate alter Bub stirbt im Spital: Vater verhaftet Ein 3 Monate alter Bub ist am Mittwoch im Landesklinikum Wiener Neustadt gestorben.

49-jähriger Bosnier wegen Pferde-Vergewaltigung verhaftet Ein 49-jähriger Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina wurde verhaftet, nachdem er versucht hatte, ein Pferd auf einem nahe gelegenen Hof in

Dieser Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit, Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen und strafrechtlich konsequent gegen die Täter vorzugehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation für die betroffene Frau und ihre Tochter entwickeln wird.