Nach Napf gegriffen: Hund beißt Vierjährige drei Mal ins Gesicht

Ein Hund attackierte am Sonntag ein vierjähriges Mädchen auf der Terrasse der Füssener Hütte im Gemeindegebiet Musau (Tirol). Der Vorfall ereignete sich, als das Kind den Futternapf des Tieres berührte, woraufhin der Hund zubiss und dem Mädchen Verletzungen im Gesicht zufügte.

Ablauf des Vorfalls

Der Vorfall trug sich gegen 14.20 Uhr zu. Ein 37-jähriger tschechischer Wanderer hatte sich mit seinem zweieinhalbjährigen Australian Shepherd auf der Hüttenterrasse niedergelassen. In seiner Begleitung befanden sich eine 33-jährige Deutsche mit ihren zwei Kindern im Alter von zwei und vier Jahren. Der angeleinte Hund fraß gerade aus seinem Napf, als die Vierjährige diesen anhob. Das Tier reagierte sofort aggressiv und biss dem Kind dreimal ins Gesicht.

⇢ Mann wird nach Hundebiss reanimiert!



Das Mädchen erlitt bei dem Angriff leichte Bissverletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers RK2 wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung ins Klinikum Kempten geflogen.

Polizei bestätigt Vorfall

Die Polizei Tirol bestätigte den Vorfall und gab an, dass das Mädchen umgehend medizinisch versorgt wurde. Das Notarzt-Team des Hubschraubers RK2 leistete Erste Hilfe, bevor das Kind zur weiteren Behandlung ins Klinikum Kempten transportiert wurde. Die Verletzungen wurden von medizinischer Seite als leicht eingestuft.

📍 Ort des Geschehens