Nach Tod von „Dawson’s Creek“-Star Van Der Beek – Ex-Frau sagt wieder Ja

Neue Liebe, neues Kapitel: Schauspielerin Heather McComb hat geheiratet und teilt ihr Glück mit bewegenden Worten.

Heather McComb hat erneut geheiratet. Die Schauspielerin, die einem breiten Publikum durch ihre Rollen in Serien wie „Ray Donovan“, „The Event“ und „American Gigolo“ bekannt ist, teilte die Neuigkeit auf Instagram – begleitet von Fotos der Zeremonie und herzlichen Worten an Familie und Freunde, die den besonderen Tag mit ihr gefeiert haben. Die Trauung mit dem Schauspieler Scott Michael Campbell fand im Freien in Missoula im US-Bundesstaat Montana statt. Sie und ihr neuer Ehemann seien überglücklich, schrieb McComb, und tief dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die ihnen entgegengebracht wurde.

Frühere Ehe

Für viele Fans ist McCombs Name untrennbar mit einem anderen verbunden: James Van Der Beek, mit dem sie von 2003 bis 2010 verheiratet war. Die Scheidung verlief nach Angaben seines Teams ohne Bitterkeit – man habe sich im Guten getrennt und sei freundschaftlich verbunden geblieben. Van Der Beek, der durch seine Hauptrolle in der Kultserie „Dawson’s Creek“ weltberühmt wurde und auch in Produktionen wie „Varsity Blues“, „One Tree Hill“ und „CSI: Cyber“ zu sehen war, verstarb am 11. Feber im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen eines Darmkrebses im dritten Stadium.

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Abschied & Trauer

Nach seinem Tod fand McComb auf Instagram bewegende Worte des Abschieds. Sein Tod habe sie zutiefst erschüttert, schrieb sie. Sie sprach seiner Witwe Kimberly und den gemeinsamen Kindern ihr aufrichtiges Beileid aus und beschrieb ihren früheren Mann als warmherzigen, talentierten und bescheidenen Menschen, der seine Familie über alles geliebt habe.

Van Der Beek hinterlässt Kimberly sowie sechs Kinder: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Seine Frau hatte zuvor erzählt, dass er seine letzten Monate in Würde, mit großem Mut und im engen Kreis seiner Familie verbracht habe.

Nach der Hochzeit bedankte sich McComb noch einmal ausdrücklich bei allen, die an der Organisation der Feier beteiligt waren.

Das gemeinsame Wochenende werde ihr und ihrem Mann noch lange in schöner Erinnerung bleiben, ließ sie wissen.