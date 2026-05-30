Nachbarschaftskrieg eskaliert: FPÖ-Gemeinderat schießt auf Drohne

Ein Drohnenflug über einem Hausdach eskaliert zum Polizeieinsatz – mitten in einem Nachbarschaftsstreit mit politischer Dimension.

Was als routinemäßige Vorbereitung für eine Dachsanierung begann, endete mit einem Polizeieinsatz. Auslöser war ein Drohnenflug, der sich rund zwei Wochen zuvor ereignet hatte. Weinbaupräsident und Winzer Stefan Potzinger hatte demnach einen Fachmann damit beauftragt, sein Hausdach per Drohne zu vermessen – als Grundlage für die Planung einer Photovoltaikanlage.

Während dieser Befliegung fielen plötzlich Schüsse, die offenbar vom benachbarten Grundstück abgegeben wurden. Die Drohne blieb unbeschädigt, doch Potzinger erstattete Anzeige, woraufhin die Polizei ausrückte. Zuerst hatte die Kleine Zeitung über den Vorfall berichtet.

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Waffenverbot verhängt

In Gabersdorf im Bezirk Leibnitz in der Steiermark ist ein Nachbarschaftsstreit zwischen Potzinger und dem FPÖ-Gemeinderat sowie Gemeindekassier Ernst Holler offenbar außer Kontrolle geraten. Die Polizeibeamten beschlagnahmten bei Holler mehrere Waffen, darunter ein Jagdgewehr, und verhängten ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn. Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz inzwischen auch ein dauerhaftes Waffenverbot ausgesprochen. Rechtskräftig ist dieses allerdings noch nicht.

Auf Anfrage von „Heute“ reagierte Holler am Telefon knapp: „Alles Lüge“, ließ er wissen, verwies jedoch auf das laufende Verfahren und wollte sich nicht weiter äußern. Sein Anwalt Andreas Rippel äußerte sich gegenüber „Heute“ differenzierter: „Es gab zumindest einen Schuss, aber sicher nicht in Richtung Drohne.“

Hollers Gegendarstellung

Das verhängte Waffenverbot bestätigte Rippel, kündigte jedoch an, dagegen vorzugehen. „Die Behörde geht von falschen Angaben aus, nämlich, dass es eine Gefährdung von Menschen oder Tieren gegeben habe und, dass aus Wut in die Luft geschossen wurde.“

Gabersdorfs Bürgermeisterin Karin Stromberger (ÖVP) bestätigte den Vorfall, wollte ihn jedoch nicht kommentieren. Sie wolle „nicht Benzin ins Feuer gießen“, zitiert sie die Kleine Zeitung. Im Bezirk kursieren seit Längerem Berichte über Spannungen zwischen den beiden Nachbarn. Dem Bericht zufolge soll es bereits in der Vergangenheit zu Konflikten zwischen ihnen gekommen sein.