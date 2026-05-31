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Ausschreitungen

PSG-Sieg endet in Straßenschlacht – 416 Festnahmen (VIDEOS)

PSG-Sieg endet in Straßenschlacht – 416 Festnahmen (VIDEOS)
FOTO: EPA/VALENTINA CAMU/Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

PSG ist Champions-League-Sieger – doch der Triumph endete nicht nur mit Jubel. Paris erlebte eine Nacht, die Spuren hinterließ.

PSG hat seinen Champions-League-Titel erfolgreich verteidigt. Im Finale in Budapest setzten sich die Pariser gegen den FC Arsenal durch – erst im Elfmeterschießen. Doch während die Mannschaft feierte, eskalierte die Stimmung auf Frankreichs Straßen.

Gewalt nach dem Triumph

Rund 20.000 Menschen strömten laut Polizei auf die Champs-Élysées, um den Triumph zu begehen. Der Jubel schlug vielerorts in Gewalt um. Landesweit waren am Samstag etwa 22.000 Polizisten im Einsatz, allein in Paris 8.000.

Das französische Innenministerium zählte insgesamt 416 Festnahmen – 283 davon in der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nuñez berichtete von sieben verletzten Polizisten sowie Schäden an sechs Fahrzeugen und zwei Geschäften. Bereits nach dem ersten Titelgewinn PSGs im Vorjahr war es zu vergleichbaren Ausschreitungen gekommen.

Macrons Empfang

Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte an, die Mannschaft im Élysée-Palast zu empfangen.

Für den Sonntagsnachmittag rechnen die Behörden mit nahezu 100.000 Feiernden in Paris.

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