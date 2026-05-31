PSG-Sieg endet in Straßenschlacht – 416 Festnahmen (VIDEOS)

PSG ist Champions-League-Sieger – doch der Triumph endete nicht nur mit Jubel. Paris erlebte eine Nacht, die Spuren hinterließ.

PSG hat seinen Champions-League-Titel erfolgreich verteidigt. Im Finale in Budapest setzten sich die Pariser gegen den FC Arsenal durch – erst im Elfmeterschießen. Doch während die Mannschaft feierte, eskalierte die Stimmung auf Frankreichs Straßen.

Problems in Paris pic.twitter.com/KOU8r5UF4S — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2026

Gewalt nach dem Triumph

Rund 20.000 Menschen strömten laut Polizei auf die Champs-Élysées, um den Triumph zu begehen. Der Jubel schlug vielerorts in Gewalt um. Landesweit waren am Samstag etwa 22.000 Polizisten im Einsatz, allein in Paris 8.000.

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París se ha convertido en la batalla de Hogwarts. pic.twitter.com/cR4VhlG1PQ — El Profeta (@EiProfeta) May 31, 2026

Das französische Innenministerium zählte insgesamt 416 Festnahmen – 283 davon in der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nuñez berichtete von sieben verletzten Polizisten sowie Schäden an sechs Fahrzeugen und zwei Geschäften. Bereits nach dem ersten Titelgewinn PSGs im Vorjahr war es zu vergleichbaren Ausschreitungen gekommen.

The battle of Hogwarts in Paris as we speak pic.twitter.com/v8ox6iEtSL — Omne Europa (@neolatyno) May 31, 2026

Macrons Empfang

Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte an, die Mannschaft im Élysée-Palast zu empfangen.

Für den Sonntagsnachmittag rechnen die Behörden mit nahezu 100.000 Feiernden in Paris.