Nächtlicher Horror in Wien: Airbnb‑Wohnung in Flammen – schwer Verletzter

Bei einem nächtlichen Brand in einer Airbnb-Unterkunft in Wien-Hernals wurde ein Mann schwer verletzt und musste hospitalisiert werden. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung trafen rasch am Unglücksort ein. Die Wiener Berufsrettung versorgte insgesamt 18 Personen.

Notfallversorgung vor Ort

Aufgrund der winterlichen Kälte konnten die Hausbewohner während der zweistündigen Löscharbeiten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wiener Linien stellten kurzfristig einen Evakuierungsbus bereit, in dem die betroffenen Personen untergebracht wurden.

⇢ Drama auf Baustelle: 60-Jähriger kollabiert und stürzt vom Gerüst

